Wahlstedt

Am Mittwochabend kam die Stadtvertretung in der Aula der Poul-Due-Jensen-Schule zu einer Sondersitzung zusammen, um sich von Bürgermeister Matthias Bonse über die Hintergründe der letztlich wohl verhängnisvollen Anlage sowie den Stand der Dinge unterrichten zu lassen. Und der Verwaltungschef blieb der Kommunalpolitik keine Antwort schuldig. "Obwohl wir in dieser Sache wirklich noch ganz am Anfang stehen", wie er mehrfach betonte.

Videokonferenz mit 35 Geschädigten

Bereits kurz nach Bekanntwerden der Greensill-Pleite haben ein Großteil der betroffenen Städte, Ämter und Gemeinden – insgesamt geht es wohl um über 50 – den Schulterschluss gesucht. "An mittlerweile drei Videokonferenzen haben 35 betroffene Kommunen teilgenommen", berichtete Bonse; auch Thüringen und das Amt Mittel-Dithmarschen, das stolze 17 Millionen Euro angelegt hatte. "Wir haben uns auf ein gemeinsames juristisches Vorgehen geeinigt und lassen natürlich auch die Haftungsfragen klären." Die Verwaltung werde weiter "offen und transparent" agieren. "Wir haben nichts zu verheimlichen."

"Mit Spekulation nichts zu tun"

Matthias Bonse kommt es derzeit vor allem darauf an, das in der Stadt bereits grassierende Wort von der "Spekulation" einzufangen. Damit habe die klassisch-konservative Termingeld-Anlage von drei Millionen Euro, um die es hier gehe, absolut nichts zu tun. Sein CDU-Parteifreund Matthias Malassa sprang dem Bürgermeister bei: "Etwas Langweiligeres gibt es auf diesem Gebiet eigentlich gar nicht."

Der Stadt sei es zu keinem Zeitpunkt darum gegangen, etwaige Gewinne zu erwirtschaften, erläuterte der Verwaltungschef, der sich in der Sitzung immer wieder vor seine Kämmerei stellte. Einziges Ziel der zum 1. März dieses Jahres auf sechs Monate abgeschlossenen Anlage sei es gewesen, sogenannte "Negativzinsen" zu vermeiden. Die müssen Kommunen inzwischen bei vielen Instituten allein dafür zahlen, dass sie ihr Geld dort parken. Die Finanzbuchhaltungen in den Rathäusern seien immer angehalten, nach Grundlagen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu handeln, so Bonse weiter. Der Zinssatz bei Greensill habe seinerzeit bei 0 Prozent gelegen. Die Stadt hätte sich damit zumindest rund 7500 Euro an jährlichen Strafzinsen sparen können.

Vermittelt durch externen Finanzdienstleister

Vermittelt worden sei das Geschäft von einem externen Finanzdienstleister, mit dem Wahlstedt bereits seit 2009 zusammenarbeite. Der sei von der BaFin zertifiziert und habe in der Vergangenheit immer zur Zufriedenheit der Stadt agiert. "Als kleine Verwaltung sind wir sonst gar nicht in der Lage, das alles zu überblicken", erklärte der Bürgermeister. Von dem Dienstleister, der im Übrigen keine Provision erhalten habe, sei auch der Vorschlag Greensill gekommen. Trotz der australischen Mutter sei die Privatbank ein deutsches Geldinstitut. "Das ist für die Entscheidung von großer Bedeutung."

Genauso bewertet wie die Deutsche Bank

Hinweise, dass mit der Bank etwas nicht stimmen könnte, habe es nach seinen Erkenntnissen nicht gegeben. In solchen Fällen werde beispielsweise auf das sogenannte Rating von Fachagenturen geschaut. Das habe lange bei "gut bis befriedigend" (A-) gelegen und sei erst zuletzt auf "befriedigend" (Tripple B+) gesenkt worden. "Die Deutsche Bank und die Commerzbank wurden seinerzeit übrigens genauso bewertet."

Darüber hinaus hieß es, dass ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer unter anderem die letzten verfügbaren Bilanzen und Jahresabschlüsse der Bremer Privatbank eingesehen hatte. "Die hatte über Jahre positive Referenzen anderer Kommunen." Die Entscheidung der BaFin sei für alle Betroffenen "völlig unerwartet" gekommen, schilderte der Bürgermeister. Man habe noch am selben Tag eine Rücküberweisung der drei Millionen Euro beantragt. "Ohne Erfolg." Im Fall Greensill gehe es um eine kriminelle Handlung, nämlich um Betrug, die Bankenaufsicht habe Strafanzeige erstattet. "Die Stadt ist nicht Verursacherin, sondern Geschädigte", rief Bonse in Erinnerung.

Kommunalpolitiker hakten nach

Trotz seiner ausführlichen Erläuterungen hakten die Kommunalpolitiker noch einmal entschieden nach, allen voran der FDP-Fraktionsvorsitzende Hans-Peter Guckel, aber auch die Grünen und Wir für Wahlstedt (WfW). Ihm gehe es nicht um Schuldzuweisungen, so der Liberale: "Ich möchte aber verstehen, wie in der Verwaltung gearbeitet wird." Bürgermeister Matthias Bonse, das räumte dieser auf Nachfrage ein, hat von der Entscheidung für Greensill nichts gewusst. "Das musste ich aber auch nicht", weil es sich um eine "Angelegenheit der laufenden Finanzverwaltung" gehandelt habe.

Dienstanweisung an Kämmerei

Dessen ungeachtet hat er inzwischen per Dienstanweisung reagiert. Die zuständige Fachabteilung darf ab sofort nur noch Gelder bei Banken anlegen, die über einen institutionellen Einlagensicherungsfonds verfügen. Damit fallen Privatbanken wie Greensill von vornherein aus. Infrage kommen nur noch Sparkassen sowie Volks- und Raiffeisenbanken. "Auch wenn wir dann künftig immer Strafzinsen zahlen müssen." Wahlstedt handhabe diese Dinge damit jetzt restriktiver, als es das Land verlange, betonte Bonse.

Am Ende zogen WfW, FDP und Grüne ihren gemeinsamen Antrag, Geld für einen externen Gutachter bereitzustellen, wieder zurück. Der Bürgermeister hatte darauf hingewiesen, dass im Haushalt "für den Fall der Fälle" (Bärbel Schwarz, WfW) ohnehin ausreichend Mittel eingeplant seien.