Zuckende Blaulichter, wohin man schaute. Sirenen heulten durch die Dunkelheit. Über 80 Feuerwehrleute aus neun Wehren waren in der Nacht zu Freitag in Blunk im Einsatz. In einem Wirtschaftsraum des Lokals war gegen 22.30 Uhr ein Feuer entdeckt worden. Hotelgäste mussten anderswo einquartiert werden.