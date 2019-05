Die Mehrheit der Stadtverordneten in Bad Bramstedt will offenbar einen Rückzieher vom Rückzieher machen. In der Sondersitzung der Stadtverordnetenversammlung soll das zusätzlich benötigte Geld für die Umbau der Außenanlagen an der Jürgen-Fuhlendorf-Schule (JFS) doch freigegeben werden.