Corona trotzen mit Social Media

Nahe

Das Geschäft "Mode in Nahe" gibt schon seit 1907. Christina Thurm führt das Geschäft nach ihren Großeltern und Eltern in der dritten Generation. Und das schon seit 20 Jahren. Jetzt gerade macht sie die schwierigste Zeit ihres Berufslebens durch. Doch die 46-Jährige zweifache Mutter will sich nicht entmutigen lassen, sie macht weiter.

Eigentlich war eine Modenschau geplant

"Ich kleide tagsüber die Schaufensterpuppen an und mache Fotos für Instagram und Facebook", erzählt sie. Denn gerade bekommt sie kartonweise Frühjahrs- und Sommermode rein. Sogar ein Video hat Christina Thurm gedreht, in dem sie einige neue Kleidungsstücke vorstellt. "Es ist schade um die verlorene Zeit, wir hatten eigentlich eine Modenschau geplant mit 50 Leuten."

Viele Stammkunden bleiben Christina Thurm auch weiterhin treu. "Sie bestellen bei mir Kleidung, ich stelle etwas zusammen und bringe es entweder vorbei oder sie holen es vor der Ladentür ab", erklärt sie. Alles natürlich mit Abstand und ohne Kontakt. "Die Kunden vertrauen mir, sie sagen 'Du kennst ja meinen Geschmack' und dann wähle ich etwas aus." Dieses Geschäftsmodell funktioniere zwar vorübergehend, aber "am Ende fehlen trotzdem zwei Nullen".

Gutscheine per Fahrrad verteilt

Pünktlich zur Osterzeit hat Thurm auch eine Gutscheinaktion gestartet. Über soziale Medien können die Kunden Gutscheine bestellen, die dann per Post versandt werden. "Manchmal fahre ich auch mit meinem Sohn mit dem Fahrrad durchs Dorf und stecke die Gutscheine selbst in die Briefkästen. Dann kommen wir auch gleich an die frische Luft." Ihr Elfjähriger langweile sich derzeit sehr. Ihre 17-jährige Tochter ist in Kanada. "Aber noch fühlt sich dort sehr wohl. Zum Glück."

Angestellte in Kurzarbeit

Christina Thurms fünf Angestellte hingegen haben nichts zu tun. Die zwei Festangestellten sind in Kurzarbeit geschickt, die Aushilfen haben Zwangspause. "Das ist alles schwierig, mir rauscht immer der Kopf", sagt Thurm. Sie möchte die ganze Zeit in Aktion sein und alles dafür tun, dass die Kunden sie nicht vergessen. "Bisher fühle ich mich nicht im Stich gelassen, ich vertraue meinen Kunden." Schlimm wäre es, wenn jetzt alle nur noch Online kaufen würden. "Ungerecht finde ich, dass die Supermärkte ihre Textilwaren weiter verkaufen dürfen, das ist geschäftsschädigend für uns."

Motto: Positiv bleiben

Einen Antrag auf Soforthilfe habe sie zusammen mit ihrem Steuerberater auch schon gestellt. "Man hat uns ja von jetzt auf gleich alles genommen." Alle schauen jetzt auf den 20. April. "Bis dahin mache ich noch mit und bleibe positiv. Wenn dann nicht alles wieder normal läuft, muss ich auch über neue Maßnahmen nachdenken", sagt Thurm: "Ich hoffe nicht, dass uns die Luft abgeschnürt wird, ich versuche positiv zu bleiben."

Mehr aus der Region lesen Sie hier