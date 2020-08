Naturbad Beckersberg: Junge (14) aus Norderstedt ist ertrunken

Ein heißer Sommertag fand heute Nachmittag in dem kleinen Naturbad am Beckersberg in Henstedt-Ulzburg ein trauriges Ende: Ein 14-jähriger Junge aus Norderstedt ist ertrunken. Wiederbelebungsversuche scheiterten. Um 16.30 Uhr wurde der Jugendliche vom Notarzt für tot erklärt.