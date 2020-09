Henstedt-Ulzburg

Wie bei so einem Vorfall üblich setzte die Kieler Staatsanwaltschaft ein Todesermittlungsverfahren an. Der Körper des Toten wurde obduziert. „Der Befund der Rechtsmedizin lautet Badetod“, sagt Oberstaatsanwalt Axel Bieler. Jedoch habe die Rechtsmedizin Zusatzuntersuchungen empfohlen. „Der Grund dafür ist die Frage, warum sich der Junge nicht am Beckenrand festhalten konnte“, so Bieler. Toxikologische Untersuchungen wurden angeordnet, das Ergebnis liege aber erst in einigen Wochen vor. „Es soll geprüft werden, ob es Substanzen im Blut gibt, die dort nicht hingehören“, so Bieler. Drogen zum Beispiel.

Nichts gewusst vom Nichtschwimmer

Laut Aussagen der Freunde, mit denen der 14-Jährige an jenem Nachmittag zusammen im Naturbad war, sei der Junge ins Wasser gesprungen, habe sich noch versucht, am Beckenrand, also dem Steg, festzuhalten, was aber nicht geglückt sei. Der Junge ging unter. Widersprüchlich sei auch, dass am Tag des Unglücks die Polizei nach ersten Ermittlungen davon sprach, dass es sich bei dem 14-Jährigen um einem Nichtschwimmer handelte, die Freunde aber später ausgesagt haben sollen, dass sie davon nichts gewusst hätten. „Selbst wenn sie es gewusst haben, ist ihnen wohl nichts vorwerfbar. Sie hatten keine Aufsichtspflicht“, so Bieler.

Anzeige

Kein Fremdeinwirken

Nach bisherigen Ermittlungen sei nicht von einem Tötungsdelikt, also einem Fremdeinwirken wie Untertauchen oder ähnliches, auszugehen. Es handele sich um einen Badeunfall. Eine Anzeige der Eltern liege der Staatsanwaltschaft nicht vor.

Weitere KN+ Artikel

Der 14-Jährige konnte erst nach einer groß angelegten Tauchaktion geborgen werden. Eine halbstündige Reanimation blieb erfolglos, nachdem der Junge mindestens 50 Minuten unter Wasser war.

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.