Negernbötel

Die Grüne Jugend Segeberg hatte den angeblich rassistisch anmutenden Ortsnamen Negernbötel kritisiert, und ein riesiges Medienecho ausgelöst. Die Gemeindevertreter waren sich nun einig: Der Name bleibt!

Gleich zu Beginn der Sitzung im Hambötler Huss kam aus der Gruppe der über 20 Zuhörerinnen und Zuhörer die Frage, ob die Grüne Jugend schon mal gefragt worden sei, ob sie sich am finanziellen Schaden der Gemeinde wegen der von Ihnen losgetretenen Diskussion über den Ortsnamen beteiligen würde. "Dafür fehlt leider jede Rechtsgrundlage", antwortete Bürgermeister Marco Timme.

Regress zu Streit um Namen Negernbötel?

Der derzeit an vielen Fronten kämpfen muss. Mehrere Ortsschilder, Wert jeweils rund 250 Euro, sind geklaut worden. Der Schaden liege schon bei über 1000 Euro. Außerdem quellen Post- und E-Mail-Fach der Gemeinde über. Timme kam noch gar nicht dazu, alle zu lesen oder zu öffnen. Auch etliche Professoren hätten sich gemeldet, die mögliche Ursprünge für den Ortsnamen liefern.

Nach bisheriger Lesart geht "Negernbötel" auf das Plattdeutsche "Näher zu der Siedlung" zurück. Für Sprachunkundige könne das eine rassistische Anmutung haben, hatte die Grüne-Nachwuchsorganisation erklärt. Mit-Initiatorin Marlene Jakob hatte eine Umbenennung etwa in "Näherbötel" vorgeschlagen.

Sie wohnt selbst in Negernbötel. Gemeinsam mit Lennart Stahl hatte sie den Anstoß zur Diskussion gegeben.

Negernbötel-Kritiker waren nicht gekommen

Bürgermeister Timme bedauerte, dass zur Sitzung keiner der beiden jungen Leute erschienen sei, um ihre Meinung zu vertreten. Obwohl er Verständnis für das Grundrecht der Meinungsfreiheit äußerte, hielten nicht nur Timme, sondern auch die anderen Bürger die losgetretene Diskussion für überflüssig.

"Jegliche Änderung oder Ergänzung des Ortsnamens wird es nicht geben", sagte Timme, auch aus den Erfahrungen der vielen positiven und bestärkenden E-Mails, die er erhalten hatte. Allenfalls könne man sich vorstellen, in der Mitte des Ortes eine Hinweistafel auf die geschichtliche Entstehung des Namens "Negernbötel" zu erstellen.

Erste Ideen für Platz in Ortsmitte mit Erklärtafel

Fördermittel stünden bereit, berichtete Timme. Bis jetzt steht auf dem Platz, wo sich einst die Meierei des Ortes befand, nur eine "Friedenslinde" auf einem Stück Rasen, umrahmt von Feldsteinen und alten Straßenstücken.

Genaue Pläne gebe es noch nicht, es solle aber auf jeden Fall ein Treffpunkt mit Ruhebänken werden, auch für Radfahrer aus anderen Orten, die unter der Linde eine Ruhepause einlegen könnten. Die Verhandlungen würden sicher nicht leicht, ahnte Timme. Es gebe viele Grundstückseigentümer an diesem Flecken.

"Diskussion über Negernbötel" war lächerlich"

Der Trägerverein der Gemeinde, der viele Veranstaltungen im Ort organisiert, will dazu ein Buchtausch-Häuschen beisteuern. Auch Informationstafeln zu Sehenswürdigkeiten der Gemeinde will Negernbötel errichten. Bürgermeister Marco Timme forderte alle Bürger auf, sich mit Ideen und Vorschlägen an der Gestaltung zu beteiligen.

Doris Trautmann, Vorsitzende des Trägervereins, hat das Buchtauch-Häuschen noch nicht fertig. "Es soll noch gebaut werden." Das Projekt sei vor der Coronazeit mal angestoßen worden. Sie würde sich freuen, wenn der Dorfmittelpunkt verschönert werde.

Die Diskussion über den Ortsnamen finde sie "lächerlich, einfach nur lächerlich". Das Thema komme alle paar Jahre wieder hoch, wenn auch nicht so stark wie diesmal. "Wir haben unseren Namen Negernbötel und sind zufrieden damit."

In Todesfelde alles tot?

Ähnlich geht es zwei anderen Gemeinden im Kreis Segeberg, die für Fremde durchaus seltsame Ortsnamen haben.

Todesfelde im Amt Leezen etwa. "Die Einwohner stört dieser Name nicht", sagt Bürgermeister Karl-Heinz Ziegenbein. Nur Fremde fragten manchmal nach: "Ist bei euch alles tot?" Dem ist mitnichten so, wächst doch die Gemeinde derzeit um Baugebiete und plant ein großes Feuerwehrhaus. Die Fußballer des örtlichen Sportvereins klopften schon ans Tor der Regionalliga. Der Name Todesfelde, so Ziegenbein, leite sich von "ödes Feld" ab, habe direkt mit "Tod" nichts zu tun.

Die Gemeinde Seedorf im Amt Trave-Land kann gleich mit zwei originellen Ortsnamen aufwarten: Den Ortsteilen Weitewelt und Berlin. "Die Einwohner stört das nicht, sind eigentlich stolz, dass sie dort wohnen", sagt Gerd Lentföhr, bis vor wenigen Monaten langjähriger Bürgermeister der Gemeinde. Die besonderen Namen seien auch für touristische Zwecke Seedorfs durchaus nutzbar gewesen.

Schilderklau auch in "Berlin" und "Weitewelt"

Die Herkunft von "Weitewelt" kennt Lentföhr nicht, der Name könnte sich aber durchaus mit der Abgeschiedenheit des Dorfes erklären.

Und "Berlin" ist 22 Jahre älter als die Hauptstadt gleichen Namens und das weltweit älteste Berlin. Zum ersten Mal wurde es 1215 erwähnt. Gegründet worden war der Ort von einem Fürst Berolin und gehörte zum Gut Seedorf. Dort residierte im 16. Jahrhundert Hans Graf Blome, Beauftragter des dänischen Königs.

Seedorf hat in einem Punkt allerdings das gleiche Problem wie Negernbötel: Die Ortsschilder von Weitewelt und Berlin werden immer wieder gestohlen, trotz mittlerweile besonderer Sicherheitstechniken an den Schildern.

Von Klaus J. Harm und Gerrit Sponholz