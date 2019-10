Neonazis attackieren Anwohner mit Reizgas

Sülfeld

Anlass waren Aufkleber mit rechtsextremistischen Inhalten, die unter anderem für eine Mitgliedschaft im so genannten „Aryan Circle“ werben und in Bad Segeberg zuletzt mehrfach an Wohnungen oder Häusern entdeckt wurden, in denen vornehmlich Ausländer wohnen.

Führende Köpfe dieser aus den USA kommenden Organisation sind nach Einschätzung der Polizei ein 45 Jahre alter, mehrfach vorbestrafter Neonazi aus Bad Segeberg und ein Mitstreiter, der lange von Bornhöved aus agiert hatte, inzwischen aber wohl in Wittenborn lebt. Er soll in Sülfeld dabei gewesen sein.

Lesen Sie auch: Es geht um knallharten Rechtsextremismus

Sülfelder wollten Nazi-Aufkleber entfernen

Wie KN-online erfuhr, waren am Donnerstagabend einige Sülfelderinnen und Sülfelder im Ort unterwegs, um Aufkleber zu entfernen, die vor allem entlang der Hauptstraße hinterlassen worden waren. Das wiederum rief offenbar zwei Mitglieder der rechten Szene auf den Plan, die daraufhin gleich die Konfrontation suchten – zunächst nur verbal, später dann auch noch handgreiflich. Die Attackierten verständigten umgehend die Polizei, die kurz darauf mit einem Streifenwagen erschien und eine Anzeige aufnahm.

Grafik: Politisch motivierte Gewalttaten in Deutschland

Die Ermittlungen in dieser Angelegenheit werden nicht von der Polizeidirektion Bad Segeberg geführt, sondern vom auch für rechtsextremistische Straftaten zuständigen Kommissariat 5 der Direktion in Kiel. Deren Sprecher Matthias Felsch bestätigte KN-online am Dienstag auf Anfrage den Vorfall. Im Raume steht demnach eine gefährliche Körperverletzung, weil auch Reizgas im Spiel gewesen sein soll.

Zum Thema: Neonazis machen sich in Schleswig-Holstein breit

Attacke in Sülfeld : Beschuldigt wird ein 23-Jähriger

Darüber hinaus gehe es um Beleidigung und Bedrohung. „Inwieweit beides auch strafrechtlich relevant ist, muss noch im Einzelfall geklärt werden“, erläuterte Felsch. Beschuldigter sei ein 23-jähriger Mann, als Geschädigte werden bei der Polizei eine 48-jährige Frau und ein 56-Jähriger geführt.

Handballerinnen planen Aktion gegen Rechts

In Sülfeld schließen sich nach dem Zusammenstoß die Reihen. So haben die Handball-Damen für ihr Heimspiel am kommenden Sonnabend in der SH-Liga bereits eine Aktion angekündigt. Vor der Partie in der örtlichen Sporthalle, die um 17 Uhr beginnt, soll jeder Zuschauer ein buntes Armband bekommen. Das Team selbst will mit farbigen Schweißbändern auflaufen. Darüber hinaus sollen einige Plakate mit Bekenntnissen zu gesellschaftlicher Vielfalt aufgehängt werden. „Wir möchten alle einladen, vorbeizukommen und gemeinsam ein Zeichen gegen Rechts zu setzen“, heißt es in einem Aufruf. „Wir sind vielleicht nicht so gewalttätig und stark, aber wir sind mehr; das sollen sie wissen!“ Vom Vorstand des SV Sülfeld werde ebenfalls jemand das Wort ergreifen.

Unterstützung aus Hamburg bei der Aktion gegen Rechts

Ihren Besuch angekündigt haben auch die „Support-Jungs“ der Barmbeker Handball-Männer, die für ihre Solidaritätsbekundung extra „das Spiel ihrer eigenen Herrenmannschaften sausen lassen", um gemeinsam mit dem Damen-Team in Sülfeld Flagge zu zeigen. Hier mache sich der Kontakt des aktuellen Sülfelder Damen-Trainers bezahlt, der bis zur vorigen Saison noch in Hamburg-Barmbek gespielt und trainiert hatte.

Man wolle auf diese und andere Weise dafür eintreten, dass in Sülfeld weiter ein offenes, tolerantes und angstfreies Gemeindeleben gewährleistet ist, heißt es in dem Aufruf weiter. „Wir stellen uns gemeinsam gegen Gewalt und Einschüchterung. Wir achten aufeinander und bilden so die Grundlage für ein wirksames Einschreiten der zuständigen Behörden.“

Polizei will in Sülfeld Präsenz zeigen

Die Polizei hatte Ende der Woche gegenüber Beteiligten schon einmal angeboten, bei künftigen Aufkleber-Entfernungsaktionen gleich einen Streifenwagen zu schicken. Generell wolle man künftig mehr Präsenz zeigen, sagte auch Felsch.

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.