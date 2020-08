Bad Segeberg

Schon in einem Jahr soll im Bad Segeberger Gewerbegebiet das neue Bürogebäude für die Agentur für Arbeit und das Jobcenter des Kreises im Birkenring bezogen werden. Die bisherigen Standorte Am Wasserwerk ( Jobcenter) und in der Waldemar-von-Mohl-Straße ( Arbeitsagentur) in Bad Segeberg werden dann aufgegeben.

Damit entsteht am Stadtrand ein weiteres Dienstleistungsgebäude für mehr als 100 Mitarbeiter und Tausenden Kunden. Was noch fehlt, ist eine Busverbindung.

Anzeige

6000 Kunden pro Jahr allein in Bad Segeberg

Berufsberatung, Jobvermittlung, Arbeitgeberservice, beantragen von Grundsicherung und Arbeitslosengeld – jedes Jahr kümmern sich Arbeitsagentur und Jobcenter um mehrere Tausend Kunden im Raum Bad Segeberg. Derzeit betreut der Standort 2300 Arbeitslose.

Weitere KN+ Artikel

"Es gibt eine hohe Fluktuation, pro Jahr sind es 6000 Zu- und Abgänge", sagte Thomas Kenntemich, Geschäftsführer der Arbeitsagentur beim symbolischen Spatenstich am Freitag. Die Kunden sollen künftig an einem Standort betreut werden in modernen Räumen, barrierefrei.

Jobcenter und Arbeitsagentur unter einem Dach

Es sei doch recht eng geworden in den bisher angemieteten Räumen, die ursprünglich nicht darauf ausgelegt waren, umfangreichen Kundenkontakt zu bewältigen, schilderte Kenntemich. In Zukunft könnten die Partner – Jobcenter, Kreis und Arbeitsagentur – an Schnittstellen besser zusammenarbeiten – etwa bei der Jugendberufsagentur, die ebenfalls im Neubau unterkommt.

Es entstehen 135 Büros auf 3500 Quadratmetern Nutzfläche auf vier Etagen. "Das Gebäude wurde komplett nach unseren Vorstellungen geplant", betonte Kenntemich.

Bürogebäude ist noch erweiterbar

Statt standardmäßig schlauchartiger Büroräume, werden nun eher quadratische Räume entstehen. "Aus Erfahrung wissen wir, dass doch oft zur Beratung noch eine Begleitung dabei ist oder ein Kinderwagen mitgebracht wird", so Kenntemich. Bauträger ist aber nicht die Arbeitsagentur, sondern die HBG Bad Segeberg Projekt GmbH.

Deren Geschäftsführer Ralf van Döllen spricht von einem Investitionsvolumen "im niedrigen zweistelligen Millionenbereich". Arbeitsagentur und Jobcenter werden die einzigen Mieter des Bauwerks sein, das bei Bedarf auch noch um eine Etage aufgestockt werden könnte. Darauf sei die Statik ausgerichtet. Jede Behörde bekommt im Neubau ihren eigenen Eingang.

Gewerbegebiet eine "Erfolgsgeschichte"

Bad Segebergs Bürgermeister Dieter Schönfeld freut sich über den Baustart. Es tut sich einiges in dem Gebiet, das vor 20 Jahren erworben wurde, um hier ein Wohngebiet zu entwickeln. Doch diese Pläne mussten wegen zu teurer Lärmschutzmaßnahmen, die ein Weiterbau der A20 mit sich bringen würde, begraben werden. Widerwillig.

Inzwischen spricht Schönfeld aber von einer Erfolgsgeschichte. Alle Grundstücke in dem Areal seien inzwischen verkauft oder reserviert. Der Kirchenkreis möchte in der Nähe sein Verwaltungsgebäude errichten, die Kita der Lebenshilfe nebenan eröffnet im September und die Bauarbeiten für die neue Kreisverwaltung nur wenige 100 Meter Luftlinie entfernt sind in vollem Gange – und soll ebenfalls im Herbst 2021 fertig werden.

Es fehlt eine Busverbindung

Hunderte Menschen werden hier bald täglich arbeiten und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. "Was hier noch fehlt, ist eine Buslinie", sagte Bürgermeister Schönfeld mit Blick auf Landrat Jan Peter Schröder. Denn der Kreis ist inzwischen für den Stadtbus zuständig.

Eine dritte Stadtbus-Linie, die das Gewerbegebiet anbindet, war bereits vor einigen Jahren im Gespräch und auch gewünscht gewesen. Da war die klamme Stadt noch Träger des Busverkehrs. "Wir hätten das nicht bezahlen können. Wir sind glücklich, dass der Kreis nun Träger ist", sagt Bürgermeister Schönfeld.

Landrat: Busanbindung derzeit nicht geplant

Landrat Schröder wehrte das Thema beim Spatenstich mit einem Witz ab: "Es ist ja noch nicht Weihnachten." Derzeit sei eine Busanbindung nicht geplant, das müsse zudem der Kreistag beschließen. Allerdings sei der Kreishaushalt eine halbe Million im Minus.

Wenn sich das Gewerbegebiet aber weiter entwickelt, müsse man diese Fragestellung erneut diskutieren, so Schröder. Für Schönfeld ist die Notwendigkeit einer Busanbindung indes klar: "Wenn die Kirche hier baut, die Kita, das Jobcenter und die Arbeitsagentur öffnet, dann geht das gar nicht anders."

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.