Henstedt-Ulzburg

Der erste Entwurf für die Überplanung einer bisherigen Brachfläche zwischen Pommernstraße und Kisdorfer Straße hatte bei den Anwohnern, die sich seit fast zwei Jahren engagieren, für Unmut gesorgt. Die Gemeindeverwaltung mit Ortsplaner Volker Duda hatte sich das Gebiet im Ortsteil Henstedt vorgenommen und die mögliche Bebauung festgelegt. Damit waren die Anwohner nicht einverstanden. Der Vorschlag wurde im Planungsausschuss am Montagabend diskutiert.

Bürgerinitiative: "Wir sind auf dem richtigen Weg."

Besonders die CDU, so Anwohnersprecherin Britta de Camp-Zang, hätte sich überraschender Weise dafür eingesetzt, die Vorstellungen der Bürgerinitiative mit einfließen zu lassen. "Wir fühlen uns von der CDU verstanden", erklärt de Camp-Zang am Dienstagmorgen. Damit habe sie nicht gerechnet. Die Anwohner hatten sich nach der Ausschusssitzung noch kurzgeschlossen und über das Erreichte diskutiert. "Wir sind auf dem richtigen Weg. Unser bisheriger Einsatz hat sich gelohnt", sagt Britta de Camp-Zang.

Bauverein Kaltenkirchen plant Mehrfamilienhäuser

Die Fläche in Henstedt ist fast 9000 Quadratmeter groß und gehört zwei Besitzern. Der Bauverein Kaltenkirchen ist Inhaber eines Teilstücks, der Rest gehört einer Henstedter Familie. Ein Wohnblock wurde bereits vor etlichen Jahren vom Bauverein errichtet und die Wohnungen dort vermietet. Plan des Bauvereins Kaltenkirchen sind in dem Gebiet weitere Mehrfamilienhäuser, die gebaut werden sollen. Die Inhaberfamilie der restlichen Fläche hat, so ist zu hören, noch keinen Wunsch für eine Bebauung.

Im Zuge der Innenstadtverdichtung wurde ein B-Plan auf den Weg gebracht, der nun in dem ersten Entwurf vorliegt. Ortsplaner Duda hatte genaue Vorstellungen von einer zulässigen Bebauung. So sollte unter anderem eine zwingende Gebäudehöhe von elf Metern festgelegt werden. Gerade mit diesem Punkt kamen die Anwohner nicht zurecht. Auch die Fraktionen sprachen sich am Montagabend gegen diese vorgeschriebene Höhe aus. "Diese Höhe erschließt sich uns nicht", sagte Karin Honerlah (WHU). Ihrer Kenntnis nach komme der Bauverein Kaltenkirchen mit 9,50 Metern aus. "Die Bebauung ist uns so zu mächtig."

Diskussion um festgelegte Gebäudehöhe

Auch Horst Ostwald (SPD), Michael Meschede (CDU) und Jens Iversen (BFB) konnten sich mit einer Bebauung von elf Metern Höhe nicht anfreunden. Die Frage, warum zwingend elf Meter eingehalten werden sollen, beantwortete Ortsplaner Volker Duda mit dem Hinweis, dass eine "Zahnlückenbebauung" verhindert werden solle. Sprich: Dass nicht unterschiedlich hohe Häuser errichtet werden sollen. Das Ortsteiltypische Bild von Henstedt in dem Bereich solle erhalten werden.

Die CDU forderte neben der verringerten Gebäudehöhe noch, dass ein Baugrundstück gestrichen wird und stattdessen Platz für einen Spielplatz bleibt. Auch soll ein Grundstück verkleinert werden.

Eine etwas unglückliche Figur machten die Grünen, die im Laufe der Diskussion über eine Vertagung des Themas nachdachten, dann auf die zusätzlichen Autoverkehre durch die Bebauung hinwiesen, Radwege forderten, obwohl eine Spielstraße mit Tempo 7 km/h dort vorgesehen ist und für einen Radweg mindestens eine Tempo 30-Zone nötig sei, und den Umgang mit den Anwohnern bemängelten. "Sie wollen das hier auf die lange Bank schieben", mutmaßte Ausschussvorsitzender Stephan Holowaty (FDP).

Anwohner wollen sich weiter beteiligen

Volker Duda wies auf das Verfahren hin, das nun seinen Gang gehen werde. Der Bebauungsplan soll nach den Wünschen der Fraktionen überarbeitet werden und danach in die öffentliche Auslegung gehen. Zu dem Zeitpunkt können die Anwohner ihre Einwände einreichen. Der B-Plan steckt zum jetzigen Zeitpunkt noch in den Kinderschuhen. Mit den Änderungen wurde dem B-Plan 148 letztlich zugestimmt, sodass die nächsten Schritte folgen können.

Anwohnersprecherin de Camp-Zang betonte, dass die Bürgerinitiative sich weiter beteiligen werde. "Wir wünschen uns noch mehr Parkplätze und die Ausweisung der Pommernstraße als Spielstraße", sagte sie.