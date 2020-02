Neubaugebiet in Rickling - Name erinnert an "Bürgermeiners"

Jahrzehnte lang wussten Kinder in Rickling, dass das Oberhaupt der Gemeinde „Bürgermeiners“ heißt. Gemeint war Martin Meiners (1928 bis 2004). Drei Jahrzehnte lang hatte er die Amtsgeschäfte der Gemeinde geführt. Nun wurde eine Straße im Neubaugebiet nach ihm benannt.