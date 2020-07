Bad Segeberg

Auf 14 großflächigen Schaubildern können Besucher tief in die Geschichte der Karl-May-Spiele eintauchen. In Wort und Bild hat der 69-Jährige allerhand Interessantes und teils Skurriles aus den vergangenen fast sieben Jahrzehnten zusammengestellt. Dazu gehört unter anderem eine Fotodokumentation aus dem Jahr 1956: "Damals brauchte man für das Stück einen Schecken, fand allerdings kein entsprechendes Pferd", berichtet der Inhaber des Kalkberg-Archivs. Um das Problem zu lösen, versuchten es die Verantwortlichen seinerzeit mit Farbe und malten dem Braunen "Max" einfach entsprechende weiße Tupfer aufs Fell. "Das Problem war nur, dass die Farbe bei Regen abwusch, sodass man schließlich einen Friseurmeister konsultierte, der das Fell des Pferdes kurzerhand blondierte", erzählt Baurycza.

Ein Wiedersehen mit "Nicki"

Auch „Nicki“ widmet sich der Archivar ausführlich: In den 1960er-Jahren hatten die Karl-May-Spiele einen echten Indianer für die Inszenierungen verpflichtet – den Cherokee-Indianer Silkirtis Nichols, der drei Spielzeiten am Kalkberg mit dabei war und ein echter Frauenschwarm in Bad Segeberg war. Ein weiterer Schwerpunkt sind die Kinderaufführungen aus den Jahren 1978 bis 1980, für die Baurycza altes Bildmaterial und Zeitungsausschnitte zusammengetragen hat. Auch den Entwurf des Plakats für die eigentlich schon 1950 geplanten Spiele können Besucher im neu gestalteten Heimatmuseum anschauen.

Anzeige

In Vitrinen sind neben alten Programmheften auch besonders rare Sammlerstücke zu sehen – wie dem in Kiel verlegten Buch "Plastische Indianerwelt" aus dem Jahr 1952, in dem die Bilder in 3D-Technik gedruckt worden waren. Wer will, der kann durch Alben mit teils noch nie gezeigten Fotografien der Karl-May-Spiele blättern. Es gibt ein Wiedersehen mit den Winnetou-Darstellern der ersten Jahre – und Szenenfotos aus den Bühnenfassungen der Orient-Romane von Karl May, die bis in die 1970er-Jahre ebenfalls am Kalkberg zu sehen waren.

Weitere KN+ Artikel

Sonderausstellung soll weiter wachsen

Zu sehen ist die Sonderausstellung während der Öffnungszeiten des Museums von Mittwoch bis Sonntag, jeweils zwischen 12 und 17 Uhr. Trotz der "stillen Eröffnung" ist das Interesse der Urlauber und Einheimischen bereits groß. "Es hat sich offenkundig schnell herumgesprochen", sagt Museumsleiterin Geneviève Honeck und spricht von einem "willkommenen Trostpflaster" für Karl-May-Fans. Und Heimatforscher Baurycza will noch nachlegen und in den nächsten Tagen einen Bildschirm aufstellen, auf dem Ausschnitte aus frühen Inszenierungen gezeigt werden sollen.

Der Eintritt in das Museum Segeberger Bürgerhaus, Lübecker Straße 15, ist frei. Spenden sind aber willkommen.

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.