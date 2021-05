Kreis Segeberg

Das Bildungsministerium teilte Mittwochnachmittag mit, dass die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Segeberg an fünf Werktagen in Folge unter 50 gelegen habe. Gemäß dem aktuell gültigen Corona-Reaktionsplan gelte deshalb ab Montag, 17. Mai, eine neue Regelung.

Der Präsenzunterricht sei dann für alle Jahrgangsstufen möglich und erlaubt. Zuletzt war dies nur den Jahrgangsstufen 1 bis 6, den Abschlussklassen und den Qualifikationsphase-Klassen gestattet. Die übrigen Jahrgangsstufen mussten bislang im Wechselunterricht lernen, und durften selbst das erst seit kurzem.

Corona-Inzidenz war unter 50 gesunken

Die 7-Tage-Inzidenz hatte am Dienstag bei 41,9 gelegen, am Mittwoch bei 38,2. Das bedeutet, dass sich rechnerisch pro 100.000 Einwohner 38,2 Segeberger innerhalb der vergangenen sieben Tage neu infiziert haben.

Lesen Sie auch: Schon über 100.000 Spritzen gegen Corona

Renate Holfter, Leiterin der Richard-Hallmann-Schule in Trappenkamp, einer Gemeinschaftsschule mit Oberstufe, freut sich. "Wir hatten das erwartet." Es sei gut, dass das Hin und Her nun beendet werde. "Das gibt allen Sicherheit, den Schülern Routine in der Schulstruktur." Dann lerne es sich auch besser. Die Freude der Schüler, zurückkehren zu können, überwiege.

Schuljahr gemeinsam abschließen

Das Schuljahr liege zwar in den letzten Zügen. Es sei aber gut, vor den Sommerferien noch mal alle Schüler im normalen Unterricht an Bord zu haben. "So können wir das Schuljahr gemeinsam abschließen."