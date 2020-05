Vor sechs Jahren waren Pläne gescheitert, in Bad Bramstedt ein Fachmarktzentrum zu bauen. Die Fläche am Lohstücker Weg ist noch immer für Einzelhandel reserviert. Die Stadtverwaltung wollte sie nun dem neuen Gewerbegebiet zuschlagen, doch die Politik bremste, weil in der Stadt ein Baumarkt fehlt.