Bad Bramstedt

Das Architektenbüro Grunwald und Grunwald war am Montag dieser Woche zu einem ersten Gespräch ins Rathaus gekommen. Die Leipziger waren der Sieger eines Architektenwettbewerbs zum Kita-Bau, der in der Kommunalpolitik für Diskussionen sorgt, denn: Der Sieger bekommt automatisch den Zuschlag, Baukosten waren in dem Wettbewerb aber nicht genannt worden.

Bürgermeisterin Verena Jeske ließ sich nun die Kosten von den Architekten erläutern. Grob geschätzt werde das Gebäude 4,5 Millionen Euro kosten. Hinzu kämen 500.000 Euro für die Außenanlagen. "Und es gibt noch viele Unbekannte. Der Boden muss wohl entwässert und aufgeschüttet, es muss eine provisorische Erschließung geschaffen und von der Bimöhler Straße eine Glasfaserleitung zur Kita verlegt werden", erläuterte die Bürgermeisterin.

Es wird nur ein Zweckbau

2019 waren die Kosten noch auf 3,5 Millionen Euro geschätzt worden. Diese Summe stand auch im Haushalt 2020. Doch Gespräche mit dem künftigen Träger, dem Kita-Werk Altholstein, ergaben dann, dass eine größere Einrichtung mit neun Gruppen gebaut werden müsse. Die Kosten kletterten dadurch schon auf über 4 Millionen Euro, was aber nun von der Kostenschätzung des Architektenbüros noch einmal deutlich übertroffen wird.

Die Bürgermeisterin wird aber nicht müde zu betonen, dass nur ein Zweckbau errichtet werde. "Wir hatten im Wettbewerb auch Vorschläge für ein Bullerbü-Haus und ein Kathedralengebäude, haben uns dann aber für das zweckmäßigste entschieden." Einziges Extra in dem Gebäude sei ein größerer Bewegungsraum, der abends öffentlich genutzt werden könne, "eine Begegnungsstätte für das Wohngebiet", wie Jeske sagte.

Kita muss dringend gebaut werden

Die Kostenschätzung nahmen die Ausschussmitglieder kommentarlos zur Kenntnis. Sie haben ohnehin keine Wahl mehr. Die Kita muss dringend gebaut werden, weil noch immer Krippenkinder in Containern in der Holsatenallee betreut werden. Die Behelfsunterkünfte hätten längst wieder abgebaut sein sollen, sie waren nur als Übergangslösung gedacht gewesen, als die Kita Arche abgerissen und neu gebaut wurde.

Das war aber schon vor vier Jahren, die neue Arche ist längst fertig. Das Provisorium blieb aber bestehen, weil die Nachfrage nach Kita-Plätzen immer weiter stieg. Die Nachbarn der Behelfskita haben ein Recht darauf, dass die Container wieder verschwinden. Sie müssen sich noch bis Ende 2022 gedulden, dann soll die neue Kita fertig sein. Weil dann immer noch nicht alle Kinder versorgt sind, soll eine weitere Tagesstätte in der Segeberger Straße gebaut werden. Die Planungen dafür stehen aber noch am Anfang.

Kritik an Wettbewerbsregeln

Gerhard Schönau (Bündnis 90/Grüne) wiederholte die Kritik seiner Partei, dass die Politik durch den Architektenwettbewerb nicht ausreichend einbezogen sei. "Ich fände es besser, wenn wir unter den drei Besten eine Auswahl treffen könnten." Bereits im Bauausschuss hatten die Grünen und auch die CDU kritisiert, dass ein nicht demokratisch gewähltes Preisgericht, das sich überwiegend aus Architekten und anderen Fachleuten zusammensetzt, entscheidet, was in Bad Bramstedt gebaut wird. Bürgermeisterin Jeske sagte, die Kritik komme spät. "Auch die Politik ist in der Pflicht, rechtzeitig Fragen zum Verfahren zu stellen." Das sei aber ausgeblieben.

Politik hat das letzte Wort

Das Verfahren wird sich zum Bau des neuen Feuerwehrhauses wiederholen. Der Architektenwettbewerb wird im April entschieden, der Sieger soll auch hier automatisch den Zuschlag bekommen, es geht dabei um Kosten zwischen 10 und 15 Millionen Euro. Allerdings: Die Information der Stadtverwaltung, dass die Politik die Entscheidung an das Preisgericht delegiert habe, trifft nicht zu. In der Ausschreibung heißt es, die Vergabe erfolge "unter dem Vorbehalt der Beschlüsse der politischen Gremien." Das letzte Wort haben also in beiden Fällen die Stadtverordneten.