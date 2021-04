Bad Segeberg

Die 2. Vorsitzende Patricia König stellte den knapp 30 Konferenzteilnehmern gemeinsam mit dem Journalisten und Musiker Detlef Dreessen das Konzept vor. Alle namentlich Gelisteten könnten dort eigene Beiträge wie Kurzfilme, Hörproben und Berichte über Veranstaltungen hochladen. Bei Bedarf würden König und Dreessen redaktionelle Hilfestellung leisten. Es sei für das Projekt bereits ein Förderantrag beim Bundesprogramm SozioKultur-Neustart gestellt worden.

"Kulturhalle" und Kalender

Kernbereiche der Plattform sollten eine sogenannte "Kulturhalle", ein Veranstaltungskalender und ein Verzeichnis aller Kulturschaffenden der Stadt werden. "Neubürger und langjährige Einwohner sollen dort aber auch Veranstaltungsorte und Events aus sozialen Bereichen wie Krankenhäusern, Seniorenheimen, Kindergärten und Schulen finden können", erläutert Patricia König.

Die Homepage, die von Johannes Hoffmann kreiert werden soll, werde später mit bereits vorhandenen Seiten und Angeboten – wie etwa dem Kulturkalender oder der Bad-Segeberg-App – vernetzt und auch Teil der offiziellen städtischen Internet-Präsenz.

Zwischen Frust und Existenzangst

Keine Möglichkeit für Live-Auftritte oder sonstige kulturelle Veranstaltungen, Wegbrechen von wichtigen Sponsoren: Die Gefühlslage unter den Künstlern und Kulturschaffenden reiche derzeit von großer Frustration bis hin zu regelrechten Existenzängsten, heißt es in einer Pressemitteilung des Kulturkontors. Die Sorge um die Kunst- und Kulturszene Bad Segebergs, aber wohl auch die Freude, sich endlich einmal wieder untereinander darüber auszutauschen, habe zu der regen Teilnahme an der Online-Premiere geführt. Zwei Stunden dauerte am Ende der digitale Austausch über die aktuelle Lage und über neue Ideen.

Forderung an die Politik

Unter dem Strich habe auch die klare Aufforderung seitens der anwesenden politischen Vertreter an das Kulurkontor gestanden, mit einem Konzept oder einem Antragsentwurf dafür zu sorgen, "dass die Kultur wieder den ihr gebührenden Stellenwert und ein würdiges finanzielles Gewicht in der Stadtverwaltung zurückerlangt", so Patricia König.

Nach der Begrüßung durch Kulturkontor-Vorsitzende Christine Braun hatte das Wort zunächst Bad Segebergs Bürgervorsteherin Monika Saggau ergriffen. Die Christdemokratin betonte, dass die Vielfalt kultureller Veranstaltungen zur Stadt gehöre und ein wichtiges Qualitätsmerkmal darstelle. Gemeinsame Kulturerlebnisse seien gerade zur Krisenbewältigung notwendig, würden gegen Vereinsamung, Überforderung und Benachteiligung helfen, Identität schaffen, Menschen untereinander verbinden und die Gemeinschaft stärken – sie seien deshalb auch systemrelevant.

Thomas Minnerop, Leiter des Jugendbüros Bad Segeberg in der Trägerschaft des Vereins für Jugend- und Kulturarbeit, schilderte im Anschluss, wie er zusammen mit vielen Jugendlichen ein erstes Online-Konzert auf die Beine gestellt habe. Innerhalb der digitalen Eventreihe "Soundsandwords" seien fünf Konzerte, zwei Hörspielproduktionen, zwei Slams und eine Best-of-Sendung entstanden.

Möglich sei das dank engagierter jugendlicher Musiker geworden, vor allem aber auch dank eines Sponsors, der die Technik für geringes Geld zur Verfügung gestellt hatte.

Online-Sponsoring

Das Thema Online und Sponsoring lag vielen Forumsteilnehmern am Herzen. Stellvertretend für viele appellierte Ralf Schaffer, Mitglied der BBS-Fraktion in der Stadtvertretung und selbst Veranstalter von Konzerten, insbesondere an seine kommunalpolitischen Mitstreiter, das Parteibuch beiseite zu legen und endlich wieder die Verantwortung für die Kultur zu übernehmen, "um die Stadt zu retten". Das bedeute aber auch, "richtig Geld in die Hand zu nehmen", so Schaffer.