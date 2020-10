Bad Segeberg

Die politische Hürde ist genommen: Die Stadtvertretung hat grünes Licht für das Projekt und die Beteiligung der Bad Segeberger gegeben. "Jetzt geht es darum, ein Konzept zu entwickeln, damit wir 2021 noch in der dunklen Jahreszeit mit dem Projekt starten können", sagt Langethal.

Drei Test-Modelle sollen installiert werden

Drei verschiedene Modelle stehen zur Auswahl. Muster sollen in der Innenstadt montiert werden, damit sich die Bad Segeberger ein Bild machen können, wie die Straßenlaternen im Realbetrieb aussehen. Was die "City-Light Elegance" von der Firma Siteco, die Aufsatzleuchte 77 208 von BEGA und das Modell "City-Elements" von Hess eint – sie alle sind technisch auf dem neuesten Stand, leuchtintensiver und energieeffizienter.

"Wir versprechen uns deutlich geringere Kosten für Unterhaltung und Wartung", sagt die Bauamtsleiterin. Überdies könnte die Anzahl der Straßenlaternen durch die verbesserte Technik von derzeit 156 auf 111 Standorte zwischen Winklersgang und Kreishaus, Seminarweg und dem Parkplatz Am Kleinen See reduziert werden.

Abstimmung im Internet

250.000 Euro hat die Verwaltung für die Straßenbeleuchtung in den Haushaltsentwurf für das kommende Jahr eingestellt. Hier muss die Stadtvertretung allerdings noch zustimmen. Wenn alles nach Plan läuft, sollen die Lampen-Modelle im Frühjahr aufgestellt werden. "Danach bekommen die Bürger die Möglichkeit, on- und offline über ihren Favoriten abzustimmen", kündigt Antje Langethal an.

Vorgesehen ist, mit dem Austausch der Straßenlaternen am Marktplatz im Zuge der Neugestaltung zu beginnen. Hier sollen Mitte März, spätestens Anfang April die Arbeiten starten. Langethal kalkuliert mit einer Bauzeit von acht Monaten.

Keine Ersatzteile mehr

Der Austausch der Beleuchtung in der Innenstadt ist dringend notwendig: Seit Jahren gibt es immer wieder Probleme mit den größtenteils mehr als 30 Jahre alten Straßenlaternen. Ersatzteile gibt es nicht mehr. Hinzu kommt, dass auch die ursprünglichen Quecksilber-Dampf-Lampen bereits seit längerem nicht mehr hergestellt werden. Die ersatzweise verwendeten Natrium-Dampf-Lampen können mittlerweile auch nur noch mit großem Aufwand und entsprechend hohen Einkaufspreisen beschafft werden.

