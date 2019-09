Der 9. AOK Volks- und Spendenlauf Bad Segeberg bewegt, der am 1. September sportlicher Höhepunkt des Neuen Stadtfestes in Bad Segeberg sein wird, hat schon jetzt einen Rekord zu verzeichnen: Fast 970 Voranmeldungen konnte der ausrichtende SC Rönnau 74 verbuchen - so viele wie nie.