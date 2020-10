Kreis Segeberg

Stammleser der Segeberger Fahrbücherei werden es schon bemerkt haben: Die mobile Bücherei kommt nicht mehr in dem altbekannten hellblauen Bus daher, sondern in einem kunterbunten Lkw. Die Kuh Lieselotte, eine Kinderbuchfigur von Alexander Steffensmeier, hüpft nun in einem XXL-Wimmelbild über die Fahrzeugverkleidung und lädt zum Stöbern ein.

Grundschüler freuen sich auf den Bücherbus

Die Grundschule Groß Kummerfeld gehört seit vielen Jahren zu den derzeit 117 Haltepunkten in 40 Gemeinden im Kreis Segeberg. Jedes Kind der Schule bekommt schon in der ersten Klasse einen Leseausweis.

"Oft sind wir schon viel zu früh da und warten auf den Bus", erzählt Trina aus der dritten Klasse. Seit September ist die Fahrbücherei im neuen Look unterwegs. An der Grundschule in Groß Kummerfeld wurde der Bücherbus nun offiziell eingeweiht.

Neuer Bücherbus nach 27 Jahren

27 Jahre lang war der alte Bücherbus durch den Kreis gefahren. Mit über 400.000 Kilometern Laufleistung hätte der Bus zehn Mal die Welt umrunden können, erklärte Landrat Jan Peter Schröder den Kindern.

Schon zum 25-jährigen Jubiläum – damals in Neuengörs – hätten sich die Kinder einen neuen Bus gewünscht. Einen Doppeldecker. Der wurde es zwar nicht, der Neue kann sich aber trotzdem sehen lassen: Zwölf Meter lang, mehr als zweieinhalb Meter breit und 26 Tonnen schwer ist der neue Bücherbus mit 4000 Medien an Bord: Bücher, Zeitschriften, CDs und DVDs.

Von Kinder- und Jugendliteratur bis zum aktuellen Bestseller. "Aber man könnte mit dem Bücherbus auch seine Doktorarbeit schreiben", sagt Melanie Fechner von der Büchereizentrale. Selbst Fachliteratur könnten sich Nutzer bestellen und ausleihen.

Wimmelbild mit Kuh Lieselotte

Die Welt des Bücherbusses hat Illustrator Alexander Steffensmeier mit seiner Figur Kuh Lieselotte auch von Außen sichtbar gemacht. Hier vergnügen sich Lieselotte und ihre Freunde nicht nur beim Lesen im klassischen Buch.

Ein Huhn ist mit einem E-Reader beschäftigt, ein Schwein hat Kopfhörer auf, ein anderes Tier spielt mit einer Konsole. Auf dem Wimmelbild gibt es immer wieder etwas zu entdecken – zum Beispiel die Fledermaus, die kopfüber mit einem Buch im Baum hängt.

Treffpunkt für Jung und Alt

Der neue Bus soll aber auch ein Treffpunkt sein – wenn die Pandemie irgendwann vorbei ist, sagt Oke Simons, Geschäftsführer des Büchereivereins Schleswig-Holstein als Träger Fahrbüchereien. Aktuell dürfen nur zwei Menschen aus unterschiedlichen Haushalten gleichzeitig in den Bus. Oder feste Gruppen, etwa Schulklassen.

So dürfen Trina und ihre Freundinnen gemeinsam in den Bus. Sofort haben sie das neue Podest im hinteren Teil in Beschlag genommen und stöbern in den sie umgebenden Regalen und Kisten nach neuem spannenden Lesestoff. Dass Bücher noch immer im Trend sind, zeigen die Zahlen. Knapp 2500 Menschen nutzen derzeit das Angebot, 2017 waren es laut Fechner 2200.

Sitzecke und Leinwand für Veranstaltungen

In der kleinen Sitzecke sollen auch Veranstaltungen möglich sein, berichtet Melanie Fechner. Aus der Decke kann eine Leinwand heruntergelassen werden, ein Beamer ist im Bus installiert. Hier können dann etwa Bilderbuchgeschichten gezeigt werden für Kindergruppen, nennt sie ein Beispiel.

Der neue Bus ist zudem barrierefrei. Die Eingangsstufen können mit einem Lift für Rollstuhlfahrer überwunden werden. Das hatte es im Vorgängermodell nicht gegeben. So können auch ältere Menschen mit Bewegungseinschränkungen das Angebot nutzen.

Neuer Bücherbus kostet 360.000 Euro

360.000 Euro hat der neue Bus gekostet. Er wird finanziert durch die Mitgliedsgemeinden, den Kreis Segeberg und den Büchereiverein Schleswig-Holstein als Träger der Fahrbüchereien.

13 mobile Büchereien sind derzeit unterwegs. Im Kreis Plön wurde diese Woche ebenfalls ein neues Fahrzeug mit den Figuren aus der Lieselotte-Welt eingeweiht.

Leseausweis für Kinder kostenlos

Für Kinder ist der Ausweis für den Bücherbus kostenlos, Erwachsene ab 18 Jahren zahlen einen Jahresbeitrag von 18 Euro. Der Fahrplan mit allen Haltepunkten ist online unter www.fahrbuecherei15.de einsehbar. Dort können auch Bücher bestellt und Medien online geliehen werden.

