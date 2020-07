Bad Segeberg

Wer als Jüngerer ohne körperliche Einschränkungen gelegentlich mit einem älteren Menschen oder einem Menschen mit Handicap unterwegs ist, bekommt plötzlich ein Gefühl für all die Hindernisse, die eine Teilnahme am öffentlichen Leben beschwerlich machen können – und was der etwas sperrige Begriff der " Barrierefreiheit" in der Praxis bedeutet. Die Stadt Bad Segeberg hat sich die Verbesserung der Situation schon lange auf die Fahne geschrieben. Jetzt sollen auch Privatleute mit ins Boot geholt werden, denn ohne ihre Beteiligung stößt jedes Engagement irgendwann an seine Grenzen.

Federführung bei der Stadtplanerin

"Barrierefrei durch die Stadt" lautet der Titel einer neuen Broschüre, die als Handlungsleitfaden für alle diejenigen gedacht ist, die an dem langfristig angelegten Projekt mitwirken wollen. Stadtplanerin Ute Held Leal und Bad Segebergs Behindertenbeauftragte Marianne Böttcher stellten das druckfrische Ergebnis eines mehrmonatigen Prozesses, an dessen Erarbeitung unter anderem auch der Sozialverband, die Lebenshilfe und der Unternehmerverein "Wir für Segeberg" beteiligt sind, am Mittwoch im Rathaus vor. In den kommenden Tagen soll das quadratische Heft in der Stadt verteilt werden. "Es wird aber auch im Internet auf der Homepage der Stadt zur Verfügung gestellt", erklärte Heldt Leal.

Keine Vorgaben, sondern Anregungen

Ihr und Marianne Böttcher, die auch den Vorsitz des erst kürzlich neu gewählten Beirates für Menschen mit Behinderungen übernehmen dürfte, geht es nicht um Vorgaben, sondern um Anregungen. "Wir verstehen das Heft als Motivationshilfe." Die Stadt Bad Segeberg stehe bei der Umsetzung zwar gern mit Rat zur Seite. "Eine finanzielle Unterstützung im Sinne eines Zuschusses gibt es aber nicht", wie Bürgermeister Dieter Schönfeld klarstellte. Das Bauamt helfe jedoch gern, wenn es etwa um den Zugang zu Fördermitteln gehe.

Oft helfen schon Kleinigkeiten

"Es muss ja auch gar nicht immer gleich die perfekte Lösung sein", bremste Ute Held Leal eine womöglich allzu hohe Erwartungshaltung. Oftmals könnten bereits kleine Dinge für Betroffene große Verbesserungen bewirken. Hier eine kleine Rampe statt Stufen, dort etwas mehr Bewegungsfreiheit durch Umstellen von Regalen. Schon mit einer Sitzgelegenheit wird der Aufenthalt entspannter. Weil es auch um größere Umbauten gehen kann, sollen mit der Broschüre nicht nur die Gewerbetreibenden selbst angesprochen werden, sondern auch die Eigentümer der Immobilien. Denn die hätten oftmals das entscheidende Wort.

Über 20 Prozent der Einwohnerschaft

"Wir reden im Übrigen keineswegs von einer Randgruppe", betonte Dr. Wolfgang Arnhold, Koordinator des "Netzwerkes Inklusion Kreis Segeberg 2.0". Allein in Bad Segeberg würden über 3600 Menschen mit Behinderungen leben, das seien über 20 Prozent der Gesamtbevölkerung. Er war voll des Lobes für die Kalkbergstadt und ihren Bürgermeister: " Bad Segeberg ist auf diesem Gebiet im Kreis federführend." Das Projekt " Barrierefreiheit" mit der nun entstandenen Broschüre sei geradezu "modellhaft". Andere Orte, darunter auch die Nachbarstadt Wahlstedt, hätten an den Ergebnissen bereits Interesse bekundet.

Es geht auch um Kaufkraft

Cornelia Möller, die für das Bad Segeberger Unternehmen DS Immobilien an den Arbeitsgruppen teilgenommen hat, wies neben dem sozialen auf den wirtschaftlichen Aspekt hin: Es gehe schließlich auch um Kaufkraft, wenn Menschen mit Handicap der Innenstadt-Besuch, wenn nicht erst ermöglicht, so dann doch erleichtert werde. Und das sei keineswegs nur eine Frage von Mobilität, ergänzte Marianne Böttcher. Auch für Sehbehinderte und Menschen ohne Gehör könne – und müsse – noch einiges getan werden. Und was Nutzern von Rollatoren oder Rollstühlen helfe, davon profitierten oftmals auch Eltern mit Kinderwagen.

Schon viele gute Beispiele

Wenngleich alle Beteiligten nach wie vor Handlungsbedarf erkennen: "Es gibt schon jetzt viele gute Beispiele in Bad Segeberg", betont Ute Heldt Leal. Einige davon seien auf den Bildern in der Broschüre festgehalten wurden. Die Verwaltung sei bei der Sammlung positiver Dinge von den Geschäftsleuten, Praxis-Inhabern und Dienstleistern sehr unterstützt worden: "Ohne sie wäre diese Broschüre nicht entstanden."

Projekt 2017 gestartet

Das Projekt unter dem Slogan "Wir machen die Innenstadt zukunftsfähig!" sei im Jahr 2017 gestartet worden und auf drei Jahre angelegt gewesen. Aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklungen und der Zunahme barrierefreien Wohnraumes in Bad Segeberg habe sich das Bild der Innenstadt in dieser Zeit sichtbar verändert. "Heute vervollständigen Menschen mit Gehhilfen, Langstöcken und Rollstühlen das Zentrum." Die Stadt trage dem längst Rechnung, erst kürzlich hat die Stadtvertretung einstimmig die Mittel für eine barrierefreie Umgestaltung des Marktplatzes freigegeben. Um das vielfältige Angebot der Innenstadt möglichst vielen zugänglich zu machen, reiche es jedoch nicht aus, nur den öffentlichen Raum – also Straßen, Wege und Plätze – barrierefrei zu machen.

Bürgermeister Dieter Schönfeld erinnerte in einer kleinen Anekdote an die Anfänge des Projektes: Vor zehn Jahren sei eine Jugendgruppe des Sozialverbandes in der Bad Segeberger Jugendherberge abgestiegen. Auf seine Frage, warum man sich für das Treffen gerade dieses Haus ausgesucht habe, sei die prompte Antwort gekommen: "Es ist weit und breit die einzige Herberge, die barrierefrei ist." Das habe etwas von einer Initialzündung gehabt.

