Vor einem Jahr kaufte die Familie Razzaq in Itzstedt von Klaus Siegenthaler eine von ihm als Drogerie und Lotto-Annahmestelle geführte Immobilie ab - und eröffnete jetzt, in der Corona-Pandemie, ein Bistro mit Lieferservice. Die Mitarbeiter des "Goldies" können sich vor Bestellungen kaum retten.

Neuer Imbiss in Itzstedt

Neuer Imbiss in Itzstedt - "Goldies" muss den großen Hunger stillen

Neuer Imbiss in Itzstedt - "Goldies" muss den großen Hunger stillen

Von Harald Becker