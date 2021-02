Bad Segeberg

Es sei schon ein wenig komisch, das neue Amt unter solchen Bedingungen anzutreten, räumt Schwerin im Gespräch mit KN-online ein.

"Ankommen, sich zurechtfinden, Strukturen schaffen und Menschen kennenlernen", beschreibt der Fachlehrer für Englisch und Sport denn auch sein Programm für die erste Zeit. Dass das STG aktuell nicht im Vollbetrieb läuft, habe für ihn zumindest den Vorteil, dass die Einarbeitung in etwas ruhigerer Atmosphäre stattfindet. Mit Entspannung sollte das allerdings auf keinen Fall verwechselt werden.

Anzeige

Zeit großer Herausforderungen

Aktuell sieht sich natürlich auch das Kollegium an Bad Segebergs zweitem Gymnasium neben der Dahlmannschule durch die Mischung aus Präsenz- und Distanzunterricht vor besondere Herausforderungen gestellt. Wobei der neue Chef selbst bereits eingebunden ist. Im Moment bereitet er mit der erweiterten Schulleitung darüber hinaus alles für die kommende Woche vor. "Dem Stufenplan der Landesregierung zufolge werden wir ab Montag neben dem kompletten Abitur-Jahrgang auch die Klassenstufen fünf und sechs wieder hier haben", erklärt Schwerin, "zumindest teilweise". Für die Jüngsten sei ein Wechselmodell mit geteilten Lerngruppen vorgesehen – eine Woche Schule, eine Woche zu Hause.

Befürworter des Präsenzunterrichts

Thomas Schwerin ist – ohne Wenn und Aber – ein Befürworter des Unterrichts in der Schule, auch wenn sich beim digitalen Lernen inzwischen vieles verbessert und recht gut eingespielt habe. "Menschliches Miteinander ist an einer Schule jedoch das A und O." Im direkten Kontakt funktioniere die Lehrstoffvermittlung nun einmal um Längen besser. "Die Schüler müssen seit einiger Zeit sehr viel selbstständig erarbeiten und sich Dinge ganz neu aneignen." Bei Klassengrößen von durchschnittlich 25 Jungen und Mädchen sei es für die Kolleginnen und Kollegen kaum möglich, jedem wirklich gerecht zu werden.

Vorher Stellvertreter an der Schule am Burgfeld

Der neue Direktor, der sich im Schulleiterwahlausschuss bereits in der ersten Runde durchsetzen konnte, kommt zwar von einer Gemeinschaftsschule, hat als stellvertretender Leiter der Bad Segeberger Schule am Burgfeld aber schon reichlich Erfahrung mit einer gymnasialen Oberstufe gesammelt. Ob es noch grundlegende Unterschiede gebe, könne er nach so kurzer Zeit nicht wirklich beurteilen – nur so viel: "Das Abitur ist das gleiche."

Zu den anstehenden Prüfungen hat Schwerin indes eine klare Meinung: "Rein inhaltlich sind sie vertretbar." Der Q2-Jahrgang sei lange genug im Regelbetrieb gewesen. "Im Übrigen sollen die Anforderungen ja modifiziert werden, es soll mehr Wahlmöglichkeiten und mehr Zeit geben." Wie sich die Umstände auf die Psyche der Prüflinge auswirken, könne er aber nur schwer einschätzen. "Das dürfte individuell sehr verschieden sein."

1994 Abitur am STG gemacht

Ansonsten ist sein Start an der Hamburger Straße für Thomas Schwerin ein bisschen wie Heimkommen. Im Jahr 1994 hat er dort sein Abitur gemacht, und zehn Jahre später auch noch sein zweijähriges Referendariat abgeleistet. "Ich saß damals schon auf gepackten Koffern, um nach Berlin zu ziehen", erzählt der 47-Jährige. Im letzten Moment habe er von seiner Mutter erfahren, dass seine alte Schule ebenfalls eine Zusage gegeben habe. "Da war für mich die Entscheidung einfach."

Nach dem Lehramtsstudium in Kiel machte er Stationen in Pansdorf, Ratekau und Reinfeld, ehe er an die Schule am Burgfeld wechselte. Ohnehin ist Thomas Schwerin ein echter "Segeberger Jung". Im Alter von vier Jahren aus seiner Geburtsstadt Lübeck zugezogen, besuchte er zunächst den Südstadt-Kindergarten und anschließend die Theodor-Storm-Schule. Seine Frau, die ursprünglich aus dem Brandenburgischen stammt, habe er schnell für seine Heimatstadt begeistern können, erzählt Schwerin. Die ausgebildete Gymnasiallehrerin ist aktuell an der Bad Segeberger Franz-Claudius-Schule tätig.

Tochter Lotte ist sieben, Sohn Theo vier

Die Familie Schwerin komplettieren Tochter Lotte (7), die die Heinrich-Rantzau-Schule besucht, und Sohn Theo. Der knapp Fünfjährige geht noch in den Kindergarten. Diese Verwurzelung in der Region sieht der Nachfolger von Frank Ulrich Bähr als eindeutigen Vorteil. "Man kennt sich und weiß, worüber man redet."

Viel sprechen wird er natürlich auch mit seinen Schulleiterkollegen in Bad Segeberg, darunter der ebenfalls erst vor Kurzem ins Amt gekommene Timm Emser von der Dahlmannschule. Auf die Frage, ob er sich denn zuvor auch für den Job an der DMS beworben habe, muss Thomas Schwerin schmunzeln: "Wie bitte? Als Städter?" Um ganz im Ernst nachzuschieben: "Nein, das kam damals einen kleinen Ticken zu früh für mich."

Konkurrenz zur Dahlmannschule eher Spaß

Die sprichwörtliche Rivalität, oder Konkurrenz, der beiden Gymnasien sieht der neue Mann an der Spitze des STG mit einer Mischung aus Sportlichkeit und Spaß. "So Sachen wie das Derby sind doch klasse." Grundlagen für mögliche Ressentiments sehe er aber tatsächlich keine. "Mit Timm Emser hatte ich schon Kontakt, ich gehe von einer guten Zusammenarbeit aus." Man sei übereingekommen, wechselwillige Schüler gemeinsam zu beraten – so wie es auch ihre Vorgänger Bähr und Jochen Paustian gehandhabt hätten.

Lesen Sie auch:Das Städtische Gymnasium.

Dass Thomas Schwerin im Zweifel hart im Nehmen sein kann, unterstreicht ein Detail auf seinem Schreibtisch: ein Kaffeebecher, den er beim obligatorischen Foto nach vorn ins Bild schiebt. Zu sehen ist die markante Raute des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV, der seit einigen Jahren regelmäßig am erhofften Aufstieg scheitert. Aber Leidensfähigkeit kann auch bei einem Schulleiter vermutlich nicht schaden.