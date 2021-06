"Waagschale" heißt der Unverpackt-Laden, der am Wochenden in Norderstedt eröffnet hat. Genau zur richtigen Zeit, finden die zwei Inhaberinnen. Ohne Verpackungsmüll einzukaufen, ist nicht nur ein aufkeimender Trend, sondern auch ein wichtiger Schritt in Sachen Umweltschutz.