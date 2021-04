Wahlstedt

Neben der Wald-Apotheke haben die Wahlstedter jetzt also zwei Möglichkeiten, sich auf das Coronavirus testen zu lassen. Eigentlich hatte das neue Projekt bereits Anfang der Woche starten sollen. Doch spielte die Technik zunächst nicht hundertprozentig mit. "Die Internet-Verbindung hat uns bis zuletzt Probleme gemacht", erklärt Witt. Doch nun laufe alles verlässlich. Auch die Stromversorgung sei sichergestellt: "SH-Netz hat da wirklich schnell reagiert."

Geöffnet ist montags bis sonnabends

Wie im Alten Bahnhof ist die Einrichtung wochentags von 8 bis 13 Uhr sowie von 15 bis 18 Uhr, sonnabends zusätzlich von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Termine können auf der Seite testzentrum.wahlstedt.de bequem von zu Hause aus gebucht werden. Man könne aber auch ohne Reservierung kommen, betont Witt. Demnächst gehe auch die Seite "testzentrum.sh.de" an den Start; dort seien dann sämtliche Angebote in Schleswig-Holstein gebündelt.

Bis zu 400 Tests am Tag möglich

In Wahlstedt stehen den Besuchern zwei Kabinen zur Verfügung. Mehr seien auch in Bad Segeberg in der Regel nicht gleichzeitig in Betrieb. "Damit können wir ohne Probleme 300 bis 400 Leute am Tag durchschleusen." 400 Menschen seien derzeit auch der Tagesschnitt im Alten Bahnhof. Das notwendige Personal zu bekommen, sei überhaupt keine Schwierigkeit gewesen, berichtet der Betreiber. Auf eine einzige Anzeige hin seien 75 Bewerbungen eingegangen. "Davon können manche Betriebe nur träumen." Unter den Interessenten seien viele vom Fach, zum Beispiel Krankenschwestern.

Nachbarn sofort einverstanden

Kurz vor dem "Soft-Start" machte sich am Dienstagnachmittag auch Wahlstedts Bürgermeister Matthias Bonse vor Ort ein Bild. "Der Standort ist optimal." Um das Zelt dort aufstellen zu können, brauchte Michael Witt allerdings auch die Zustimmung der Nachbarn, zu deren Geschäften der Parkplatz gehört: Anja Kost, Inhaberin des Edeka-Marktes, und Holger Wollgast, Besitzer von "Das Radhaus". Bei Aldi habe sie bislang niemanden erreicht, erzählte Anja Kost, sie gehe aber vom Einverständnis aus.

Lesen Sie auch:Corona-Testzentren warten auf ihr Geld

Für Michael Witt, der mit der Firma DS Mewitec GmbH aus Stapelfeld einen starken Partner an der Seite an, sollen die beiden laufenden Testzentren nicht die letzten sein. Bereits am Montag solle eine weitere "Filiale" bei Möbel Kraft in Bad Segeberg öffnen. Ein viertes Angebot sei darüber hinaus in Leezen geplant – direkt an der B432 gegenüber vom Penny-Markt. "Wenn man mit so etwas erst einmal anfängt, dann kommen schnell weitere Anfragen."