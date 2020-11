Der alte Campingplatz Seerögen in Nahe am Itzstedter See wird künftig Platz für 60 mobile Häuser haben. Stephan Diehn aus Henstedt-Ulzburg hat den 2,5 Hektar großen Platz gekauft und verbannt Wohnwagen und Zelte. Ziel ist eine ökologische Siedlung mit Mobile Homes.