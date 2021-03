Bad Segeberg

Fast das gesamte Programm hatte coronabedingt ins Internet verlegt werden müssen. Am Mittwoch war nach mehrwöchiger Anmeldephase nun Stichtag. KN-Online hat sich in den vier örtlichen Schulen – den beiden Gymnasien und den beiden Gemeinschaftsschulen in Bad Segeberg – einmal umgehört.

Wenngleich angesichts des naturgemäß begrenzten Pools an möglichen Neuzugängen alle vier in einem gewissen Konkurrenzverhältnis untereinander stehen, besitzt der Wettstreit zwischen der Dahlmannschule (DMS) und dem Städtischen Gymnasium (STG) jedes Frühjahr traditionell noch einmal einen ganz besonderen Stellenwert. An beiden Schulen hatte es zuletzt einen Generationswechsel in der Leitung gegeben. Sowohl für Timm Emser als auch für Thomas Schwerin ist es in ihrer neuen Rolle eine Premiere.

Städtisches Gymnasium klar vor Dahlmannschule

Im Jahr 2021 sind die Kräfteverhältnisse eindeutig: Das Städtische Gymnasium liegt mit 111 Anmeldungen – Stand: Mittwoch, 12 Uhr – deutlich vor der DMS mit 90. "Das ist für uns natürlich sehr zufriedenstellend", kommentiert STG-Direktor Schwerin. "Und das sage ich mit norddeutscher Zurückhaltung."

Nachteil des Erfolges: Die neuen 5. Klassen werden mit 27 bis 28 Kindern verhältnismäßig groß. "Da der vom Ministerium festgelegte Teiler bei bis zu 29 Schülerinnen und Schülern je Klasse liegt, werden wir nach den Sommerferien wohl trotzdem nur vierzügig starten." Auch wenn immer noch einmal die eine oder andere Nachmeldung eintrudele: "Auf 120 dürften wir nicht mehr kommen." Dennoch wolle er in dieser Frage noch einmal Kontakt nach Kiel aufnehmen.

Auch Verdienst der Orientierungsstufenleiterin

Warum sich dieses Jahr am Ende so viele Eltern für seine Schule entschieden haben, könne er zum jetzigen Zeitpunkt schwer beurteilen. Ein wichtiger Faktor sei aber mit Sicherheit das große Engagement von Orientierungsstufenleiterin Petra Herbst gewesen. "Sie hat viel Zeit investiert, unter anderem in Videokonferenzen." Er selbst habe mit der Sache noch wenig zu tun gehabt, sagt Schwerin, der erst Anfang Februar die Nachfolge des langjährigen Direktors Frank Ulrich Bähr angetreten hat.

Vier 5. Klassen an der DMS

Trotz des zweiten Platzes im internen Ringen der Bad Segeberger Gymnasien sieht der ebenfalls noch recht frische Direktor der Dahlmannschule, Timm Emser, keinerlei Anlass zum Trübsal blasen. "90 Schülerinnen und Schüler bedeuten im neuen Schuljahr vier 5. Klassen mit 22 bis 24 Kindern, das ist super!" So habe man sich das gewünscht.

Rund die Hälfte der Eltern habe ihren Nachwuchs für den "Forscher-Zweig" angemeldet, zehn Jungen und Mädchen wollten die neue "Streicherklasse" besuchen. Bei der naturwissenschaftlich ausgelegten Variante müssten die Neuzugänge gegebenenfalls auf zwei Klassen verteilt werden, erklärt Emser.

Schule am Burgfeld hätte sich mehr gewünscht

Recht unterschiedlich ist die Gemütslage aktuell an den beiden Gemeinschaftsschulen, von denen die am Burgfeld auch eine gymnasiale Oberstufe anbietet. Mit 66 regulären Anmeldungen, zu denen noch einmal sieben direkt zugewiesene Kinder mit besonderem Förderbedarf kommen, ist Rüdiger Nelson nicht wirklich glücklich. "Ich hätte natürlich gerne ein paar mehr gehabt", räumt er im Gespräch ein.

Erfahrungsgemäß kämen aus den unterschiedlichsten Gründen in den nächsten Tagen immer noch so um die zehn Nachzügler, sodass der neue fünfte Jahrgang nach den Sommerferien mit rund 80 Schülern in vier Klassen an den Start gehen dürfte. Eine von ihnen werde als Inklusionsklasse allerdings etwas kleiner sein als die anderen.

Alleinstellungsmerkmal G9 verloren

Seit die beiden Gymnasien nach einem mehr oder weniger erfolgreichen G8-Intermezzo wieder zu G9 zurückgekehrt sind, die Jugendlichen also wieder 13 Jahre lang Zeit bis zum Abitur bekommen, ist die Ausgangssituation insbesondere für die Schule am Burgfeld deutlich schwieriger geworden. "Damit haben wir natürlich unser Alleinstellungsmerkmal verloren", sagt Nelson. Eltern und Kinder, die sich in der Vergangenheit nicht dem Stress des "Turbo-Abi" aussetzen wollten, hätten sich im Zweifel eher für das eine Jahr mehr entschieden – und damit für die Gemeinschaftsschule.

Er finde es ohnehin schade, so Nelson, dass immer mehr Erziehungsberechtigte ihre Kinder trotz anderer Empfehlung erst einmal auf das Gymnasium schickten. "Die kommen dann nach ein, zwei Jahren zu uns, haben aber schon die Erfahrung des Scheiterns gemacht und sind nicht selten frustriert."

Wechsel schon nach Klasse 5 möglich

Diese negativen Schulkarrieren kennt natürlich auch sein Kollege Dr. Thilo Philipp, Leiter der Gemeinschaftsschule am Seminarweg. "Inzwischen muss ja auch nicht mehr bis zum Ende der Orientierungsstufe mit dem Schulwechsel gewartet werden", erklärt er, die ersten kämen inzwischen schon zu Beginn des 6. Jahrgangs.

Mit seinen Anmeldezahlen ist Philipp hochzufrieden. 72 Regelschüler und weitere acht mit besonderen Förderschwerpunkten werden nach den Sommerferien am Seminarweg eingeschult. Die Kinder mit Förderbedarf sollen je nach Schwerpunkt auf zwei der vier 5. Klassen verteilt werden. "Da gibt es große Unterschiede", erläutert Thilo Philipp; bei den einen gehe es um eine Lernschwäche, bei anderen hingegen um Defizite in der emotional-sozialen Entwicklung.

Video hat Zielgruppe erreicht

Der Chef am Seminarweg ist auch der einzige im Kreis der befragten Schulleiter, der keine gravierenden Nachteile durch die Corona-Einschränkungen zu erkennen vermag, "Es ist anders gekommen, wir haben sehr viele positive Rückmeldungen auf unser Info-Video im Internet erhalten." Das sei zwar nicht unbedingt professionell gewesen, habe aber die Zielgruppe offenbar erreicht.

Das Konzept seiner Schule habe vermutlich sein Übriges getan, glaubt Philipp. "Es hat sich herumgesprochen, dass wir uns sehr intensiv um einzelne Schüler kümmern." Das gelte bis hinauf in die 10. Klassen, wo den Jugendlichen Wege aufgezeigt würden, wie sie doch noch zum Abitur gelangen könnten.