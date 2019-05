Kaltenkirchen

Bahnhof-WC und Post

Bürgermeister Hanno Krause informierte die Anwesenden über den Stand der durch Vandalismus beschädigten WC-Anlage am Bahnhof. Die Schäden sind seit dem 11. April behoben, die Kosten für Reparatur und Reinigung belaufen sich auf 665 Euro. Die WC-Anlage ist nun täglich zwischen 6.30 und 22 Uhr geöffnet, das Auf- und Abschließen sowie regelmäßige Kontrollen übernimmt der Bauhof. „Dieser Vandalismus ist ärgerlich und kostspielig“, sagte Krause. Eine Strafanzeige gegen Unbekannt wurde gestellt, „es ist noch niemand ermittelt worden“, so der Bürgermeister.

Auf Grund von Hinweisen, dass die Post-Filiale in der Schulstraße nicht mehr den Bedarf der Kunden deckt und es dort oft zu langen Wartezeiten kommt, hat die Stadt bei der Post nachgehakt. Die Antwort sei eher unbefriedigend ausgefallen: Bauliche Veränderungen sind nicht geplant, die längeren Bearbeitungszeiten seien auf krankheitsbedingte Ausfälle und erhöhtes Sendungsaufkommen zurückzuführen.

Architektenwettbewerb für Rathauserweiterung

Sowohl der Bau- als auch der Umweltausschuss empfahlen der Stadtvertretung, einem Architektenwettbewerb für die Erweiterung des Rathauses zuzustimmen. Geplant ist die Erweiterung entlang der Holstenstraße. 29 zusätzliche Räume und eine Fläche für Ladengeschäfte im Erdgeschoss auf einer Gesamtfläche von 733 Quadratmetern sind vorgesehen. Unter anderem sollen Fraktionen, der Bürgermeister, eine IT-Anlage und Verwaltungsangestellte dort Platz finden. Die 2018 gebildete Arbeitsgruppe hatte vorgeschlagen, die Planungsleistungen mit Hilfe eines Architektenwettbewerbs zu vergeben. Ein Streitpunkt der Stadtvertreter sind die geplanten Ladenflächen. Es wurde angemerkt, diese Flächen doch lieber als potentielle Büroräume zu einzurichten. Bürgermeister Krause betonte: „Das ist nur ein Grundgerüst, das ist noch nicht fix. Wir sollten erst einmal einen Architekten suchen.“ Die Ausschreibung schlägt mit 14 000 Euro zu Buche, die Planungskosten liegen bei 300 000 Euro. Der Bau soll etwa 2,2 Millionen Euro kosten. Am Ende stimmte die Stadtvertretung mit 28 Ja-Stimmen, zwei Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen für den Architektenwettbewerb.

Parkplatz am Bürgerhaus

Für Diskussionsstoff sorgte abermals der Beschlussvorschlag, einen Teil – etwa die Hälfte – des öffentlichen Parkplatzes hinter dem Bürgerhaus am Teinsiek in einen privaten Parkplatz umzuwandeln. So soll gewährleistet werden, dass Besuchern des Bürgerhauses bei Veranstaltungen Parkplätze zur Verfügung stehen, die nicht von Anwohnern oder Pendlern besetzt werden. Seit 1989 ist die Fläche jedoch rechtskräftig als „öffentliche Parkfläche“ festgesetzt. Deshalb hat die Stadt einen Aufstellungsbeschluss für die Änderung des Bebauungsplans eingereicht. Die FDP war von dem Vorhaben nicht überzeugt, zumal die Änderungsplanung 10 000 Euro kosten soll. Die Linke-Fraktion stimmte ebenfalls dagegen und auch die Vertreter der AfD waren nicht der Meinung, dass ein Privatparkplatz an dieser Stelle notwendig ist. Kurt Barkowsky ( CDU) stellte klar: „Die Fläche wurde als öffentlicher Parkplatz festgesetzt, eine Bebauungsplanänderung dauert mindestens ein Jahr, ich stimme dagegen.“ Am Ende ergab die Abstimmung ein sehr knappes Ergebnis: 16 stimmten für die Änderung, 13 dagegen und drei enthielten sich.

Mit Geld Ärzte anlocken

Wie bereits im Hauptausschuss, waren sich auch in der Stadtvertretung alle einig darüber, dass die „Förderrichtlinie zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung“ ein guter und wichtiger Schritt ist, um Haus- und Fachärzte nach Kaltenkirchen zu locken und so einer Unterversorgung entgegenzuwirken. Die Förderrichtlinie besagt, dass jeder Arzt, der sich in Kaltenkirchen nieder- oder anstellen lässt, einmalig 10 000 Euro erhält.

Landwirt bekommt eine Zufahrt

Mit 28 mal Ja und vier Enthaltungen hat die Stadtvertretung beschlossen, einen kleinen Weg im Grünen in eine öffentlichen Verkehrsfläche, also eine Straße, zu ändern. Es handelt sich hierbei um das Gebiet „westlich der Grashofstraße“ in der Nähe der Flottkamp-Grundschule. Dort gibt es einen landwirtschaftlichen Betrieb, dessen Verkehr nun über die neu angelegte Marie-Curie-Straße zur Grashofstraße geleitet werden soll. Dadurch sollen auch die Grundschule und die nördlich angrenzenden Siedlungen vom Durchgangsverkehr entlastet werden. Ein ausführlicher Umweltbericht lag für die Öffentlichkeit aus. Pro-Kaki-Fraktionschef Reinhard Bundschuh merkte an: „Wir haben es in der Vergangenheit versäumt, für den Landwirt eine Zufahrt zu bauen, das hätten wir besser und früher machen sollen.“ Er enthielt sich bei der Abstimmung.