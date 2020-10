Kaltenkirchen

Rund 12 Millionen Tonnen an Lebensmitteln landen jedes Jahr alleine in Deutschland im Müll. Mehr als die Hälfte davon stammt aus privaten Haushalten. Pro Kopf der Bevölkerung sind das circa 85 Kilogramm.

Den zum ersten Mal ausgerufenen "Internationalen Tag des Bewusstseins für Nahrungsmittelverlust und -verschwendung" nahm der SPD-Landtagsabgeordnete Stefan Weber, der auch Bürgermeister in Sievershütten ist, zum Anlass, sich vor Ort über die Arbeit der Kaltenkirchener Tafel zu informieren.

Abgeordneter fordert ein Umdenken

Es müsse ein Umdenken einsetzen, forderte Weber. Denn es sei gerade zentrale Aufgabe der Tafeln, überschüssige Lebensmittel oder die, die nach den gesetzlichen Bestimmungen noch verwertbar sind, aber vor der Aussortierung stehen, zu sammeln und an Bedürftige abzugeben.

In Kaltenkirchen ist die Tafel nach den Worten ihrer Vorsitzenden Karla Röttger sehr zufrieden, was die freiwillige Spendenbereitschaft von Supermärkten, Bäckereien, Drogerien und Bauernhöfen angeht. "Davon leben wir ja auch", sagte die stellvertretende Vorsitzende Dagmar Beese, die die Tafel in der Stadt vor über 20 Jahren mit aus der Taufe hob. Bei den Waren handelt es sich überwiegend um Überproduktionen oder solche, die kurz vor Ablauf ihres Haltbarkeitsdatums stehen.

Strenge Hygieneregeln bei der Tafel

"Bei uns gibt es fast alle Sachen in einem hervorragenden Zustand", so die Vorsitzende. Nur Fleisch sei recht wenig vorhanden, ergänzte Dagmar Beese. "Das liegt vor allem an den immer strengeren Hygienevorschriften." Die hätten dazu geführt, dass auch die Tafel einen Kühllaster einsetzen muss.

58 Männer und Frauen umfasst das Team in Kaltenkirchen, das an vier Tagen in der Woche Ausgabezeiten anbietet. Weber lobte das hohe Maß an Einsatzbereitschaft der Helferinnen und Helfer, die viele Stunden in der Woche ehrenamtlich für das Wohl anderer arbeiten würden.

Tafel geht von 600 Kunden aus

150 Abholberechtigte gibt es, die ihre Bedürftigkeit nachgewiesen haben und registriert sind. Diese versorgen auch ihre Familien mit. "Wir gehen somit von 600 Kunden aus, die wir unterstützen", sagte Karla Röttger. Ihr und auch Dagmar Beese ist es ein besonderes Anliegen darauf hinzuweisen, dass sich niemand schämen müsse, Waren bei der Tafel abzuholen. "Bei vielen reicht das Einkommen oft nicht, um eine Grundversorgung mit Nahrungsmitteln sicherzustellen", hat die Vorsitzende beobachtet.

Die Corona-Pandemie verschärfte die Situation. Zurzeit laufe schon vieles fast wieder normal. "Es gibt natürlich einen strengen Hygieneplan", so Karla Röttger: "Es werden fertige Tüten gepackt, und die Ausgabe erfolgt im Freien auf dem Hof unseres Hauses in der Werner-von-Siemens-Straße. Deshalb bin ich froh, dass das Wetter noch gut ist."

Forderungen der Tafel an die Politik

Die Helfer der Tafel gaben dem Landtagsabgeordneten noch ein paar Wünsche mit auf den Weg geben. So müsse zum Beispiel jeder, der mit Lebensmitteln arbeite, eine Erst-Belehrung über Hygienevorschriften absolvieren. "Das kostet um die 40 Euro, die die Helfer selbst tragen müssen", so Dagmar Beese. "Diese Gebühr könnte doch Ehrenamtlern erlassen werden. Das wäre auch einmal ein Zeichen von Wertschätzung."

Auch eine Erstattung der Müllgebühren wäre wünschenswert. Zudem würden die Hürden des Daten- und Arbeitsschutzes immer höher. "Da wäre es schön, wenn wir in der Stadt einen Ansprechpartner hätten, den wir bei Fragen schnell kontaktieren könnten", so Beese weiter.

