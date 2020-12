Der Kaltenkirchener Ring hat am Dienstag seine Nikolaus-Aktion gestartet. Auf dem grünen Markt konnten angemeldete Mädchen und Jungen je einen Schuh abgeben. Der wird mit Süßem und einer Überraschung gefüllt. Am Sonnabend und Montag stehen die Stiefel in den Schaufenstern der Läden.