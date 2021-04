So nah war Sabine Hagen Fledermäusen selten, aber als neue Geschäftsführerin des Noctalis in Bad Segeberg hat sie sich bereits mit den Flugsäugetieren angefreundet. Und sie hat - mit vielen Noctalis-Fans - Grund zur Freude: Am Sonnabend öffnet das Fledermauszentrum wieder seine Pforten.