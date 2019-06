Seit 2015 gibt es in Lentföhrden keinen Lebensmittelmarkt mehr. Der Edeka-Laden an der Kieler Straße ging damals in Flammen auf. Nun soll noch dieses Jahr ein Netto-Markt eröffnen, alle rechtlichen Hürden sind genommen. Für die Bad Bramstedter Läden bedeutet dies noch mehr Konkurrenz..