Da allerdings noch ein Folgetermin festgesetzt ist, hoffen die Beteiligten nun, dass das Verfahren dann starten und an diesem Tag vielleicht sogar noch ein Urteil gefällt werden kann.

Schöffe war nicht zu erreichen

Vermummt oder das Gesicht hinter Papier vor den Pressefotografen versteckt, saßen die drei Angeklagten, begleitet von ihren Verteidigern, vor dem Richtertisch. Sie, Oberstaatsanwalt Michael Bimler, Protokollführerin sowie Buchert und eine Schöffin warteten allerdings vergeblich auf den zweiten Schöffen, ohne den das Gericht nicht vollzählig ist und somit die Verhandlung nicht beginnen konnte. Der Vorsitzende Richter bat die Beteiligten dann um eine halbe Stunde Auszeit, um den Fehlenden aufzutreiben. Doch das gelang nicht. „Ich habe auf allen möglichen Kanälen versucht, ihn ausfindig zu machen“, so Buchert. Vergebens. Weder der Schöffe noch dessen Ehefrau waren telefonisch zu erreichen, auch eine E-Mail habe nichts gebracht. „Wir wissen nicht, wo er steckt.“ Der Richter bemerkte, dass der Schöffe in der Vergangenheit sehr zuverlässig gewesen sei.

Beraubter enttäuscht

Besonders enttäuscht von diesem Verlauf war Sven Niebuhr, der als Zeuge geladen war. Er ist das Opfer der Straftat, die verhandelt werden sollte und sich bereits am 13. Januar 2018 ereignete. Trotz der langen Zeit kann sich der 52-Jährige, der nach einem schweren Motorradunfall vor 12 Jahren an den Rollstuhl gefesselt ist, noch sehr gut an die Tat erinnern. „Ich hatte bei dem Überfall große Angst“, gibt er freimütig zu und blickt dem Angeklagten-Trio hinterher, das ihn beim Vorbeigehen keines Blickes würdigt.

Diebe stahlen Tresor aus Schlafzimmer

Die Staatsanwaltschaft wirft den drei Männern im Alter von 37, 42 und 52 Jahren Raub vor. Zwei der Angeklagten sollen beim Geschädigten geklingelt und sich als Paketboten ausgegeben haben. Als Niebuhr öffnete, sollen die maskierten Täter ihn in seine Norderstedter Wohnung gedrängt haben. Einer habe ihn bewacht, während der andere gezielt ins Schlafzimmer gegangen und dort den Tresor an sich genommen habe. Damit verschwanden die Räuber. In dem Geldschrank befanden sich nach Niebuhrs Auskunft etwa 20000 Euro Bargeld sowie Schmuck und weitere Wertgegenstände für rund 10000 Euro. „Mein Erspartes“, wie der Bestohlene beteuert.

Täter durch Zeugen überführt

Den Tipp mit dem Tresor im Schlafzimmer sollen die beiden Beschuldigten von einem Komplizen erhalten haben, der das Opfer kannte und mehrfach in der Wohnung war. „Als ich in dieser Zeit etwas aus dem Tresor holte, hat er wohl gehört, dass ich Zahlen eingegeben habe“, vermutet Sven Niebuhr, der noch nichts von dem Raubgut wiedergesehen hat. „Ich habe aber gehört, dass bei den Angeklagten etwas gefunden wurde.“ Auf die Spur gekommen sei die Polizei den Täter nach den Worten des Opfers aus mehreren Gründen. So sei einem Zeugen das Fahrzeug, in dem der dritte Täter wartete, verdächtig vorgekommen. Er habe sich deshalb das Nummernschild notiert. Zudem habe einer der Gauner eine geklaute Uhr zu Geld machen wollen, sei dabei in dem Geschäft gefilmt worden. Niebuhr hofft nun, dass der Strafprozess noch mehr Hintergründe zutage fördert. „Und ich hoffe, dass die Täter endlich bestraft werden“, sagt er.

Geständnis würde Prozess verkürzen

Die drei Angeklagten haben sich noch nicht zum Tatvorwurf geäußert, wie Richter Buchert erwähnte. Nach der abgesetzten Verhandlung setzten er und der Staatsanwalt sich mit den drei Anwälten zusammen. Dabei ging es um den weiteren Verfahrensverlauf. So könnte zum Beispiel ein Geständnis der Angeklagten den Prozess verkürzen, ihn am Mittwoch zum Abschluss bringen, da dann auch auf einige Zeugenaussagen verzichtet werden könnte. Das wiederum dürfte sich im Gegenzug positiv auf die zu erwartende Strafhöhe auswirken.

