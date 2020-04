Norderstedt

Zwei Brände innerhalb von einer Woche lassen die Kriminalpolizei in Norderstedt aufhorchen.

Nach Polizei-Angaben ereignete sich die erste Tat ereignete am Montag, 20. April. In der Oadby-and-Wigston-Straße stand gegen 23 Uhr der Unterstand eines Grillplatzes nahe der Einmündung zur Rathausallee in Brand. Nach ersten Erkenntnissen gehen die Ermittler davon aus, dass bislang unbekannte Personen ein Lagerfeuer in einer Feuertonne entzündet haben, welches anschließend auf die Überdachung des Grillplatzes übergriff. Den Sachschaden beziffert die Behörde auf rund 1000 Euro. Sie ermittelt in diesem Fall wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.

Zweiter Brand am Donnerstag

Der zweite Vorfall ereignete sich am Donnerstag, 23. April. Nur wenige Meter von der ersten Brandstelle entfernt habe gegen 17.20 Uhr der Container eines ehemaligen Bauspielplatzes gebrannt. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf 7500 Euro. Hier ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den beiden Bränden geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Norderstedt unter der Telefonnummer 040-528060 in Verbindung zu setzen.

