Norderstedt

Ein schwerer Unfall hat sich am Donnerstag gegen 17.35 Uhr in Norderstedt auf dem Bahnsteig der AKN-Haltestelle " Friedrichsgabe" ereignet. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei verließ die 34-jährige Mutter aus Norderstedt rückwärtsgehend das hintere Zugteil der AKN-Bahn und zog einen dreirädrigen Kinderwagen hinterher, in dem sich ein 19 Monate alter Junge in der Sitzschale angeschnallt befand.

Noch bevor beide den Zug komplett verlassen hatten, schlossen sich die Türen. Der Zug setzte sich in Richtung Hamburg in Bewegung. Das vordere Rad des Kinderwagens wurde von der Abteiltür eingeklemmt und ließ sich auch nicht mehr lösen. Deshalb wurde der Kinderwagen über den Bahnsteig und etwa zwanzig Meter mitgeschleift, ehe ein Bahnreisender die Notbremse betätigte.

Junge stürzte mit Kinderwagen in Gleisbett

Durch den Nothalt öffneten sich die Türen des Zuges automatisch, was den Sturz des Kindes kopfüber mitsamt des Kinderwagens ins Gleisbett zur Folge hatte.

Der Junge wurde durch den Aufprall und das Mitschleifen schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Nach der Bergung und Versorgung durch ein Notarztteam kam er in ein Krankenhaus.

Die Feuerwehr Friedrichsgabe leistete Hilfestellung beim Ausstieg der weiteren etwa 40 Fahrgäste der AKN-Bahn und bei der Rückführung auf den etwa 20 Meter entfernten Bahnsteig.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kiel wurde zur Rekonstruktion des Hergangs ein Sachverständiger zur Unfallstelle entsandt. Während der Unfallaufnahme war die Strecke in beide Richtungen nur eingleisig freigegeben, es kam zu Verspätungen im Betriebsablauf. Um 20.05 Uhr wurde die Strecke wieder freigegeben.