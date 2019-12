Norderstedt feiert mit 50 Veranstaltungen

Norderstedt

Zu den Veranstaltungen zählen neue Aktionen, aber auch bereits bekannte Formate, die im Jubiläumsjahr einen besonderen Anstrich erhalten.

Darunter sind zum Beispiel das beliebte Neujahrskonzert am Freitag, 10. Januar, ab 20 Uhr in der Tribühne in der Rathausallee oder das „ParkPerPlex“, das Fest der internationalen Straßen- und Zirkuskünstler, das am 31. Mai und am 1. Juni im Stadtpark stattfindet. Bekannt ist auch das „Bier- und Genussfestival“, das am 14. und 15. August zum dritten Mal auf dem Rathausmarkt steigt.

Dreitägiges Jubiläumsfest im Juli

Aber es wird auch neue, auf den 50. Geburtstag gemünzte Veranstaltungen geben. So lädt zum Beispiel das Stadtarchiv Norderstedt am Sonntag, 19. April, zu einer Stadtrundfahrt ein, wo viel Wissenswert vermittelt und Döntjes erzählt werden sollen. Speziell für junge Leute wird für Freitag, 26. Juni, bis Mitternacht zum „Tanz über den Dächern“ auf dem Hügel im Sport- und Freizeitpark eingeladen. Als „Mega-Event“ bezeichnet Kai Evers vom Organisationsteam das dreitägige Jubiläumsfest auf und rund um den Rathausmarkt vom 17. bis zum 19. Juli. Dann präsentiert die Stadt ein umfangreiches Live-Musik-Programm.

Jubiläumsauftakt mit Empfang am 1. Januar

Den Auftakt macht am Neujahrstag, 1. Januar, ab 15.30 Uhr in der Tribühne an der Rathausallee ein Jubiläumsempfang. Mit einer Abschlussveranstaltung am Mittwoch, 30. Dezember, von 18 bis 22 Uhr auf dem Rathausmarkt enden dann nach Aussage der Veranstalter „dreihundertfünfundsechzig Tage des Miteinanders, des Kennenlernens und des Kontakts“.