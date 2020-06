Henstedt-Ulzburg

Rund 300 Patienten wurden mit der hochmodernen Ausstattung bisher minimalinvasiv operiert. "Die Technik ist erfolgreich bei uns im Klinikalltag angekommen", zieht Dr. med. Roman Koch, Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie, Bilanz. "Trotz ihrer eineinhalb Jahre im Einsatz ist sie immer noch die beste am Markt, wir sind Referenz-Haus und bekommen Besuche von Hospitanten aus ganz Deutschland."

Hochauflösende Bilder über 3D-Brillen

Ziel der Besucher ist eine einzigartige Kombination: ein 200000 Euro teurer 3D-Operationsturm mit ICG-Visualisierung. Kurz erklärt überträgt die Technik vom Ende eines Endoskops mit zwei Kameras dreidimensionale Bilder in hochauflösender 4K-Technologie aus dem Bauch des Patienten auf den Monitor im Operationssaal.

Das Bild, das die Operateure durch ihre 3D-Brillen sehen, hat es in sich: "Wir sehen räumliche Bilder von unserem Operationsbereich aus verschiedenen Blickwinkeln mit einer überragenden Schärfe, Ausleuchtung und Tiefendarstellung – viermal so viel wie in Full-HD-Systemen und doppelt so nah wie HD", ist Dr. Koch begeistert. "So können wir uns erheblich besser orientieren als bei konventionellen minimalinvasiven 2D-Systemen. Das heißt, wir können Operationen präziser, zielgerichteter und schonender durchführen als zuvor." Kleinste Blutgefäße und Nerven werden sichtbar, Entfernungen sind besser abschätzbar und die Gefahr unbeabsichtigter Verletzungen sinkt erheblich.

Bei Bauch und Galle eingesetzt

Als stärkstes Einsatzgebiet der neuen Technik haben sich Tumoroperationen im Bauchraum, insbesondere Darmkrebs- und gutartige Gallen-Operationen erwiesen. In Henstedt-Ulzburg profitieren die Patienten dabei noch von einer weiteren Innovation: der ICG-Visualisierung. Dabei wird während des Eingriffs ein sehr gut verträglicher Farbstoff in die Blutbahn des Patienten gegeben, der unter Infrarot-Licht farbig zu leuchten beginnt. "Durch den Farbunterschied lassen sich gerade bei Krebs-Operationen im Darm durchblutete und undurchblutete Gewebestrukturen besser unterscheiden", weiß Dr. Koch. "So können wir optimale Stellen für Verbindungen finden, die später besser heilen." Bei Gallen-Operationen werden durch die Einfärbung die Gallenwege für den Operateur sichtbar.

Patienten gesunden schneller

Und dieser Standard ist für Patienten optimal. "Ich bin absolut begeistert", schwärmt Peter Kratsch aus Henstedt-Ulzburg. Dem 74-jährigen Rentner wurde jetzt von Dr. Koch ein Teil des Dickdarms entfernt. Schon nach rund einer Woche konnte er die Klinik wieder verlassen. "Ich war sehr überrascht, dass alles so schnell und reibungslos geklappt hat, denn schließlich ist das ja eine schwere Operation, mit der man wochenlang bettlägerig sein kann", weiß Kratsch. "Bei mir ist nur eine kleine Narbe zurückgeblieben, die man nach dem zweiten Verbandswechsel schon fast gar nicht mehr sieht. Am Abend der OP bin ich schon wieder aufgestanden und am dritten Tag bin ich im gesamten Krankenhaus herumgelaufen. Ist mir unbegreiflich, wie das gehen kann."

