Busse fahren wieder normal nach Plan

Kreis Segeberg

Grund seien die am Dienstag, 21. April, beginnenden Abiturprüfungen sowie die Prüfungen für den ersten und mittleren Schulabschluss am Mittwoch, 22. April. "Gleichzeitig ist damit die Erreichbarkeit aller Schulstandorte in gewohnter Weise sichergestellt", so Kreissprecherin Sabrina Müller.

Nach den Schulschließungen wegen der Corona-Pandemie am 16. März war der Busverkehr seit dem 19. März auf Ferienfahrplan umgestellt worden. Dies wird nun rückgängig gemacht.

Anzeige

Weiterhin kein Ticketverkauf durch das Personal im Bus

Weiterhin aber gelten in den Bussen die eingeführten Sicherheitsmaßnahmen: So bleiben die Vordertüren der Busse geschlossen. Auch der Ticketverkauf durch das Personal im Bus bleibt ausgesetzt. Fahrgäste müssen die Tickets deshalb vor Antritt der Fahrt über die HVV-App auf dem Smartphone, den Onlineshop des HVV oder an einem Fahrkartenautomaten kaufen.

Weitere KN+ Artikel

Darüber hinaus gelten im ÖPNV die Hygieneempfehlungen des Bundes und der Länder. Dazu gehört eine Maske zum Bedecken von Mund und Nase, möglichst 1,5 Meter Abstand halten, Husten und Niesen in die Armbeuge, regelmäßiges Händewaschen und nicht ins Gesicht fassen.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Diese Künstler standen schon auf der KN-Bühne - zu den Videos:

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.