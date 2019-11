Nach genau 51 Jahren und vier Monaten hat Postzusteller Uwe „Kloppi“ Klopp am Sonnabend seinen letzten Arbeitstag absolviert. Im Zustellstützpunkt Nahe überraschten ihn nicht nur die Kollegen, sondern auch Oerings Bürgermeister Bodo Nagel. Klopp war seit über 40 Jahren für Oering zuständig.

Von Nicole Scholmann