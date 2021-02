Pink ist die Farbe der Aktion "One Billion Rising". Und Pink wurde am Sonntagabend der Rathausturm in Henstedt-Ulzburg angestrahlt. Aufgrund von Corona konnte nicht wie üblich vor dem CCU getanzt gegen Gewalt an Frauen werden, das lief online. Die Lichtinstallation am Rathaus war aber ein Hingucker.