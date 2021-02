Es war ein Scheitern mit Ansage: Das Interesse der Bürger an der Online-Sitzung des Planungsausschusses in Henstedt-Ulzburg war so groß, dass die Technik zusammenbrach. Erst als die Bürger ausgeschlossen wurden, konnte eine Art Not-Tagesordnung durchgezogen werden. Befürchtet hatte man das Szenario.