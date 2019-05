Bad Segeberg

Die Eröffnung der Schau wurde diesmal im großen Rahmen gefeiert. Moderator Carsten Kock, bestens von RSH bekannt, führte locker-flockig durch das Programm. "Ich bin den Unternehmen dankbar, weil sie Flagge für ihren Kreis Segeberg bekennen“, sagte Minister Grote. „Ich glaube nicht, dass hier viel Geld verdient wird. Man investiert.“ In der Tat ist die Schau weniger für den direkten Verkauf wichtig, sondern als Anbahnung späterer Geschäfte und vor allem als lebendiges Schaufenster einer gesamten Region. Die Kunden erleben auf der Rennkoppel, wie groß die wirtschaftliche Vielfalt in ihrer Nähe ist. Der Pakt für Aus- und Weiterbildung ermöglicht es Schülern, sich über berufliche Chancen zu informieren. Zu diesem Zweck haben sie sogar an beiden Messetagen freien Eintritt.

Segeberger Zeitung war erneut als Medienpartner dabei

Micheel, der auf die Segeberger Zeitung als Medienpartner zählen konnte, hatte wieder ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm zusammengestellt. Da kurvten die Motorrad-Artisten der Hamburger Polizei über die Aktionsfläche, da wetzten und sprangen die Jagdhunde der Kreisjägerschaft auf der Suche nach Beute, da waren die Oldie-Schlepperfreunde zu Gast, spielten die Jazz’n’Five und präsentierten die Motorsportler Holstein allerlei automobile Schönheiten vergangener Jahrzehnte. Für Kinder gab es diverse Spielgelegenheiten und auch an den Ständen viel zu erleben. Auch beim gastronomischen Angebot blieb vom Fischbrötchen über den Schwenkgrill bis hin zu asiatischen Köstlichkeiten kein Wunsch offen.

Besucher trauen der A20-Planung nicht

Am Stand der Segeberger Zeitung, die das Lesen der SZ per Tablet bewarb und mit attraktiven Angeboten lockte, nahmen die Gäste rege an einer aktuellen Umfrage teil. Es sollte geklärt werden, ob die Besucher glauben, dass das Bad Segeberger A20-Teilstück wirklich in zehn Jahren fertig wird. Der bislang interne Zeitplan war jüngst in der SZ vermeldet worden. Das Vertrauen der Leser in die A20-Planer und die Politik erwies sich als nicht sonderlich groß. 100 Teilnehmer glaubten an eine pünktliche Fertigstellung, aber 380 waren anderer Meinung. „Da sind die in Berlin mit dem Flughafen noch schneller“, murmelte ein Besucher.

Am Sonnabend ruhig, am Sonntag gut besucht

Am Sonnabend war der Zuspruch (wie immer) recht zurückhaltend. Dafür hatten die Geschäftsleute Zeit für ausführliche Gespräche mit der Kundschaft. Ob man nun ein neues Auto suchte, ein schnittiges E-Bike, eine Hausfinanzierung vorbesprechen oder sich Gesundheitstipps holen wollte – alles war möglich. Wesentlich lebhafter fiel der Sonntag aus, bei dem auch viele Familien die Gelegenheit zum Bummel über diese einzigartige Messe nutzten.

Veranstalter rechnet mit 9000 bis 10000 Besuchern

Am Sonntag Abend war Ingo Micheel zufrieden. Die Schau sei besser besucht gewesen als vor zwei Jahren, als 8 000 Zuschauer auf die Rennkoppel strömten. Diesmal waren es nach seiner ersten Schätzung 9 000 bis 10 000 Besucher. Die Auswertung läuft noch. Aber an nackten Zahlen lässt sich das, was die Regio-Schau für den Raum Segeberg bedeutet, ohnehin nicht auszudrücken.