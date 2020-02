Der dramatische Weg zu einem Spenderherz

Nehms

Zu ihrer Geburtstagsfeier wird Simone Müller Organspendeausweise unter den Gästen verteilen. Sie selbst trägt seit vielen Jahren einen bei sich. „Und ich bin so froh darum“, sagt sie, immerhin habe sie das Glück gehabt, eines der wenigen verfügbaren Spenderorgane erhalten zu haben. Während der Krankheit hat die Nehmserin Menschen gesehen, die seit Monaten auf ein Spenderherz warten.

Enttäuschung über neue Organspenderegelung

Als der Bundestag die Widerspruchslösung als Organspende-Regelung kürzlich ablehnte, war Simone Müller wütend und traurig: „Ich verstehe das Problem nicht, das es in Deutschland dazu gibt. Jeder wäre Spender und jeder kann dem widersprechen, wenn er es nicht möchte“, schrieb Müller zunächst in einem Leserbrief an die Redaktion.

„Da die Bereitschaft zu Spende in Deutschland so schlecht ist, haben wir auch weniger Anspruch auf Organe als Patienten in Ländern, in denen mehr gespendet wird.“ Organtransplantationen sind über Ländergrenzen hinweg organisiert. „Jeden Tag sterben Menschen, weil es keine Organe gibt“, sagt Simone Müller, die sich bereit erklärt hat, ihre Geschichte öffentlich zu erzählen.

Lesen Sie auch:Weniger Organspender und Transplantationen in SH

Die Erinnerungen sind schmerzhaft für Simone Nommensen-Müller, wie sie seit der Hochzeit mit vollem Namen heißt. Das wüssten die meisten aber nicht, den Doppelnamen nutze sie nicht. Er steht aber auf dem Organspendeausweis, den sie laminiert in ihrem Portemonnaie trägt.

„Ich weiß gar nicht, ob meine Organe überhaupt noch brauchbar sind mit den vielen Medikamenten.“ Mehr als 20 Tabletten schluckt die 53-Jährige derzeit täglich. Vor allem Immunsuppressiva, damit das Organ nicht abgestoßen wird. Aber auch Blutdrucksenker, Magentabletten, Cholesterinsenker, ein Natriumpräparat und andere Ergänzungsmittel. „Es sieht schlimmer aus als es ist“, sagt Simone Müller angesichts des Tabletts voller Medikamente.

Im September 2018 versagt das Herz

Es ist noch gar nicht so lange her, da hätte Simone Müller nie gedacht jemals ein Spenderorgan zu benötigen. Sie hatte immer eine gute Fitness, regelmäßig ging sie laufen. 2010 machte sie gar beim Marathon in Berlin mit. Acht Jahre später wartet sie in der Stadt auf ein neues Herz.

Es war September 2018, erinnert sich Simone Müller an eine Aktivrundreise mit ihrem Mann durch Deutschland. „In Leipzig haben wir noch einen 10-Kilometer-Lauf mitgemacht.“ Bereits mitten im Rennen habe sie sich schlapp gefühlt. Sie zog den Lauf durch, „hinterher war ich aber einfach nur fertig“. Eine Mattigkeit, die sie in Schüben schon aus der Vergangenheit kannte, die verschiedene Ärzte jedoch nicht erklären konnten, erzählt Simone Müller. „EKG und Blutwerte waren immer gut.“

Das Schwächegefühl ging sonst wieder vorbei. Dieses Mal aber nicht. Auch nicht 14 Tage später als das Paar auf einer Radtour am Rhein bei Koblenz unterwegs war. „Ich war so schlapp, ich bin einfach umgefallen mit dem Rad.“ Sie brachen den Ausflug ab. „Ich wollte mich nur hinlegen, aber hätte ich das gemacht, würde ich nicht mehr leben“, erinnert sich Simone Müller.

Sie erkundigte sich stattdessen nach einem Arzt, der schickte sie zum Internisten nebenan – und der rief sofort den Rettungshubschrauber. Mit Verdacht auf einen Hinterwandinfarkt wurde Simone Müller nach Koblenz ins Krankenhaus gebracht. „Dort kam ich sofort auf die Intensivstation. Ich musste viermal reanimiert werden.“ Fünf Wochen liegt sie auf der Intensivstation.

Diagnose: Entzündung des Herzmuskels

Der Verdacht auf einen Infarkt bestätigte sich nicht, stattdessen wird bei Müller eine Riesenzellmyokarditis diagnostiziert. Eine seltene Art der Entzündung des Herzmuskels. Zunächst hätten die Ärzte und sie gehofft, die Erkrankung in den Griff zu bekommen. Gegen die Aussetzer wurde Müller ein automatischer Defibrillator implantiert. Für einige Wochen wurde sie sogar ins Herzzentrum nach Bad Segeberg verlegt.

„Aber die Pumpleistung meines Herzens wurde immer schlechter“, berichtet Müller, die sich kaum noch aus eigener Kraft stehen konnte und schließlich ins Herzzentrum nach Berlin verlegt wurde. Einen Tag später im November 2018 erfuhr Müller: Sie braucht ein neues Herz.

Im Berliner Paulinenkrankenhaus war Müller eine von vielen, die auf ein Spenderorgan warteten. „Manche dort warteten acht Monate und länger auf ein Organ“, erzählt sie. „Ich dachte, dass auch ich so lange warten muss.“ Wegen ihres schlechten Gesundheitszustands habe sie auf der Hochdringlichkeitsliste gestanden. Das Bett habe sie nicht mehr verlassen, Leber und Niere versagten. „Ich habe gedacht, ich muss sterben.“

Auch zwei Kunstherzern helfen nicht

Weil kein Spenderherz zur Verfügung stand, wurden ihr zwei Kunstherzen eingesetzt. „Die sind so groß wie Fahrradklingeln“, beschreibt Simone Müller. Man habe die Herzen deutlich unter der Haut sehen können. Zu jedem Herz gehöre eine Tasche mit einem 2,5 Kilogramm schweren Akku.

Nur 24 Stunden später mussten die Ärzte nochmal an die Kunstherzen heran, wieder wurde der Brustkorb geöffnet. Zusätzlich fing sich Müller eine Lungenentzündung ein. Doch die Operationen führten nicht zum Erfolg. „Die Kunstherzen brachten nicht die nötige Leistung.“

Erneut wurde Simone Müller auf die Hochdringlichkeitsliste für ein Spenderherz gesetzt. Am 10. Februar kam schließlich das rettende Organ für Simone Müller, die sich jedoch nur schwer von dem Eingriff erholte. Immer wieder sei sie krank geworden.

Rettende OP und viele Komplikationen für Simone Müller

„Nach der OP konnte ich wochenlang nicht gehen, ich hatte keinen Muskel mehr im Körper.“ Laufen musste sie neu lernen. „Psychisch hätte ich das ohne meine Familie nicht überstanden.“ Ihre Familie – Eltern, Ehemann, die beiden Söhne – seien so oft wie möglich zu Besuch gewesen. „Meine Schwester war die ganze Zeit da.“ Dutzende Grußkarten auch von Freunden und Bekannten bewahrt Müller auf.

Erst im Juni konnte sie auf eigenen Wunsch endlich nach Hause nach Nehms – um kurz darauf wieder ins Krankenhaus nach Berlin eingeliefert zu werden. „Mein Natriumwert war immer wieder zu niedrig, was die Gefahr von Krämpfen erhöhte.“ Bis September passierte das immer wieder, bis endlich im Bad Segeberger Krankenhaus ein wirksames Präparat gefunden wurde. „Das nehme ich auch immer noch.“ Auch eine Abstoßungsreaktion musste Simone Müller überstehen – und eine erneute Lungenentzündung.

Inzwischen geht es bergauf. „Bei der letzten Kontrolle in Berlin waren meine Werte top.“ Auf dem Ergometer und beim Walken gewinnt sie neue Kraft. „Ich muss nur aufpassen, dass ich mich nicht erkälte.“ Deshalb ist die Gästeliste für die Geburtstagsfeier am 10. Februar auch von 100 auf 25 Gäste geschrumpft.

Trotz aller Strapazen ist Simone Müller froh, dass sie lebt. „Ich hätte niemals damit gerechnet, in so eine Situation zu kommen. Vielen Dank dem Spender und dessen Angehörigen.“ Über den Spender oder die Spenderin wird sie nie Genaueres erfahren. Die Angehörigen des Organspenders aber würden die Mitteilung bekommen, so Müller, dass eine 53-Jährige aus Deutschland das Herz erhalten hat.

Mehr Nachrichten aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.