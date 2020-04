Diebe klauen "Berlin" und "Weitewelt"

Seedorf

Der Ortsname " Weitewelt" war jüngst erneut für einen oder mehrere Menschen attraktiv. In der Nacht zum vorigen Sonnabend haben unbekannte Diebe zwei gelbe Ortsschilder an den beiden Enden der Straße An den Tannen gestohlen.

Und ihre Beute irgendwohin in die weite Welt mitgenommen. Trotz ausgefeilter Sicherheitstechnik am Schild, die die leidgeprüfte Gemeinde Seedorf nach etlichen Diebstählen mittlerweile einsetzt.

Ältestes Berlin der Welt

Denn Schilder von " Weitewelt" waren zuvor schon mehrfach entwendet worden. Sie hatten immer wieder ersetzt werden müssen, für etwa 300 bis 400 Euro pro Stück. So gerade erst vor zwei Wochen ein Schild am Ausgang in Richtung Blocksberg. Nun ist es wieder weg.

Nicht anders ergeht es einem anderen, berühmten Ortsteil Seedorfs mit Namen " Berlin". Es ist das weltweit älteste Berlin, noch älter auch als die Hauptstadt. Erst im Januar war eines der Ortsschilder von Berlin gestohlen worden, nicht zum ersten Mal.

Spezialschrauben halfen nicht

Die Gemeinde hatte versucht, sich gegen Diebe zu wappnen. Um die offenkundig bei Sammlern beliebten Schilder zu befestigen, werden schon lange nicht mehr herkömmliche Schrauben für die Befestigungen benutzt. "Wir verwenden Spezialschrauben, die sich richtig eindrehen", sagt Seedorfs Bürgermeister Gerd Lentföhr.

Eigentlich felsenfest, aber das nutzt mittlerweile auch nichts mehr. "Die Diebe gehen nicht mit roher Gewalt vor, sondern sind professionell." Mit einer Akku-Flex wird gleich das ganze Schild samt Schraubenbefestigung entfernt.

Hoffen auf Hinweise

"Die Diebe kommen immer nachts", sagt Lentföhr. Erwischt worden sei leider noch keiner. Der Bürgermeister setzt nun darauf, dass andere, vielleicht im Internet, auf die auffälligen Schilder stoßen. Auch deshalb hat er erneut Anzeige erstattet.

Die Polizeistation Garbek sucht Zeugen, die Hinweise auf den Verbleib der Schilder und mögliche Täter geben können (Tel. 04559/188354-0).

Diebstahl: Bis zu fünf Jahre Haft

Diebstahl ist kein Kavaliersdelikt. Nach Angaben der Pressestelle der Polizeidirektion Bad Segeberg kann Diebstahl mit Freiheitsstrafen bis zu fünf Jahren oder Geldstrafen geahndet werden.

Zum ersten Mal ist Berlin im Jahr 1215 erwähnt worden. Gegründet worden war der Ort laut Geschichtsschreibung von einem Fürst Berolin und gehörte zum Gut Seedorf. Woher der Name Weitewelt stammt, kann Lentföhr nicht sagen.

Orte einfach umbenennen?

Als letzter Ausweg bliebe Bürgermeister Lentföhr wohl nur noch, Weitewelt und Berlin mit weniger attraktiven Ortsnamen auszustatten. Das will er aber nicht. "Dann wäre ja der ganze Charme weg!"

