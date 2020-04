Tipp zu Ostern: Eierkullern mit der Familie

Kreis Segeberg

Benötigt werden eine Spielfläche, etwa das Wohnzimmer oder Kinderzimmer, einige Decken, Süßes oder Schönes, eine Schale für jeden Spielteilnehmer, mehrere hart gekochte Eier, am besten gefärbt, und mehrere Bücher.

Die Spielfläche ist eine ausgerollte Decke. Sie wird auf dem Fußboden im Rechteck ausgelegt. An drei der vier Seiten der Spielfläche kann jeweils eine zusammengerollte Decke als Bande dienen.

Rampe aus Büchern

An der offenen Seite wird die kleine Rampe gebaut. Dafür werden ein paar Bücher gestapelt. Ein großes Buch, etwa ein Atlas, wird zur Spielfläche hin schräg an den Bücherstapel angelegt.

Jeder Spieler erhält eine Schale mit gleich vielen Eiern. Auf der Spielfläche werden einige kleine Süßigkeiten oder kleine Geschenke locker verteilt. Aber nicht alles auf einmal. Der Reihe nach tritt jeder Teilnehmer an die Rampe und darf jeweils ein Ei herunterrollen lassen.

Gewinne auf dem Spielfeld

Jedes Teil, das das Ei beim Rollen auf der Spielfläche berührt, ist der Gewinn und darf der Spieler in seine Schale nehmen. Mit der Zeit liegen weitere Eier auf der Spielfläche. Werden sie vom rollenden Ei berührt, dürfen auch diese vom Spieler weggenommen werden. So ist der Nachschub an Eiern immer gesichert.

Auch Tausch ist möglich

Wer nach mehreren Runden viele Süßigkeiten, aber keine Eier hat, kann Eier bei Mitspielern gegen Süßigkeiten eintauschen. Nach und nach müssen die Lücken auf dem Spielfeld mit neuen Süßigkeiten aufgefüllt werden.

Natürlich lassen sich die Regeln auch alle ändern. Und immer dran denken: Die Eier sollten hart gekocht sein. Viel Spaß beim Eierkullern wünscht KN-online.

PS.: Vielen Dank an meine Eltern, die jedes Jahr mit uns Eierkullern gespielt haben.

