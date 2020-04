Osterlicht auf Reisen durch die Dörfer

Pronstorf

"Normalerweise zünden wir am Ostersonntag die Osterkerze an und tragen sie in die Kirche", sagt Pronstorfs Pastor Peter Lübbert. Die fast einen Meter hohe Kerze brennt dann das folgende Jahr zu allen kirchlichen Anlässen.

Pastor bringt das Osterlicht selbst vorbei

Wie aber kann das Osterlicht in diesem Jahr mit Gottesdienstverbot mit den Menschen geteilt werden, hat sich die Kirchengemeinde nun gefragt. Die Antwort erinnert an die Reise des olympischen Feuers: "Ich fahre an Ostern mit unserer Osterkerze durch die Dörfer", sagt Pastor Lübbert.

In den Dörfern gibt er das Licht dann an Helfer weiter. "Die zünden an dem Licht Teelichte an und stellen sie in Windschutzbechern vor die Haustüren." Damit werde sichergestellt, dass sich die Menschen nicht begegnen. Damit keine Gefahr besteht, dass die geweihte Kerze auf der Reise erlischt, hat Lübbert auch ein Backup der Flamme dabei in einer Laterne.

Interessenten müssen sich bei der Kirche melden

Jeder in der Kirchengemeinde Pronstorf, der es möchte, kann das Osterfeuer vor seine Tür gestellt bekommen am Sonntag. "Gestern habe ich die Windlichter bestellt", sagt Lübbert, der sich beim Lieferanten versichert hat: "Sie kommen rechtzeitig an." Es ist eine Premiere. Da der Pastor keine Idee hat, wie groß das Interesse sein wird, hat er vorsorglich großzügig bestellt. Interessenten müssen sich bei der Kirchengemeinde melden.

Ostern, so hat Lübbert den Eindruck, gewinnt in Zeiten der Corona-Krise an Bedeutung. Die Vorstellung, dass die Festivitäten ausfallen müssen wegen der Pandemie, lenke die Aufmerksamkeit vieler auf Ostern. Darin kann der Pastor auch etwas Positives sehen – trotz leerer Kirchen und Kontaktsperre. Es ist auch eine Zeit, in der vieles ausprobiert wird. Nicht nur das mobile Osterlicht.

Digitaler Gottesdienst

Die Gottesdienste gibt es in Pronstorf derzeit digital. Auf der Homepage der Kirchengemeinde werden jeden Sonntag Bibel- und Liedtexte veröffentlicht, dazu Videos mit einer aktuellen Predigt des Pastors und Musik. "Außerdem beten wir jeden Sonntag um 10 Uhr das Vaterunser", sagt Lübbert. Dann läuten die Glocken und jeder kann mitbeten – egal von wo.

"Mit dem digitalen Angebot erreichen wir natürlich auch Menschen, die sonst nicht unbedingt im Sonntagsgottesdienst sitzen", sagt Lübbert, der sich vorstellen kann, einige der Experimente auch nach Corona beizubehalten.

Passionsweg im Obstgarten

Vielleicht auch den Passionsweg, der im Obstgarten an der Kirche eingerichtet wurde. Fünf Stationen von Palmsonntag bis zum Tod Jesu berichten von den Vorgängen der Karwoche und stellen persönliche Fragen, die alle betreffen und zum Nachdenken anregen.

Ab Ostersonntag wird der Passionsweg dann in einen Osterweg umgewandelt, sagt Lübbert. Den Weg soll jeder für sich allein gehen. "Es ist keine gemeinschaftliche Veranstaltung", betont der Pastor. So steht es auch auf dem Schild am Eingang.

So kommt das Osterlicht an

Das Kirchspiel umfasst die Orte Butterstieg, Diekhof, Eilsdorf, Geschendorf, Goldenbek, Neukoppel, Pronstorf, Reinsbek, Rösing, Steinrade, Strenglin, Strukdorf, Tankenrade ( Ahrensbök), Westerrade, Wulfsfelde mit gut 1900 Gemeindegliedern.

Wer aus den Orten das Osterlicht vor seiner Tür haben möchte, der schreibt eine SMS an die Mobilnummer 0178/1876186, spricht auf den Anrufbeantworter des Kirchenbüros unter der Nummer 04553/734 oder schreibt seine Adresse per E-Mail an buero@kirche-pronstorf.de.

