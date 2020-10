Auf einer Fläche so groß wie 22 Fußballfelder an der Autobahn 20 in Geschendorf will die Solarfirma Enerparc AG Photovoltaikanlagen bauen. Die Gemeinde hat die Bauleitplanung angestoßen. Das Unternehmen will eine ähnlich große Anlage auch in Strukdorf bauen und betreiben.