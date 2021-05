In Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern ist er einmalig: Der OP-Roboter, der ab sofort in der Paracelsus-Klinik Henstedt-Ulzburg bei Knie-Operationen eingesetzt wird. Am OP-Tisch stehen Dr. Johannes Erler und Dr. Jürgen Ropers. Sie freuen sich über den Fortschritt.