Bad Segeberg

Absage der Karl-May-Spiele, der Regio-Schau und des Stadtfestes, Ablehnung des Antrags, als "touristische Modellregion" den Corona-Lockdown etwas lockern zu dürfen durch das Kieler Wirtschaftsministerium: Die Kreisstadt und ihre Kommunalpolitiker müssen derzeit dermaßen viele Nackenschläge verkraften, dass ein paar mehr Nacken gewiss nicht schaden.

Um den Ministerpräsidenten des Landes Schleswig-Holstein auf die zunehmend prekäre Situation vor Ort aufmerksam zu machen, haben ihm die fünf Ortsvorstände Ende vorigen Monats einen Offenen Brief geschrieben – parallel zu der nach Informationen von KN-online vor allem wegen inhaltlicher Unzulänglichkeiten, aber auch aufgrund mangelnder Unterstützung durch den Kreis Segeberg gescheiterten Bewerbung als Modellregion.

Noch keine Reaktion aus Kiel

Eine Reaktion aus Kiel liege bislang noch nicht vor, sagte SPD-Ortsvereinsvorsitzender und federführender Mitinitiator Magnus Wittern auf Nachfrage. "Ich hatte der Staatskanzlei eine E-Mail geschrieben und um zeitnahe Beantwortung gebeten." Eine Anfrage seitens KN-online ließ man in der Landeshauptstadt am Freitag ebenfalls unbeantwortet.

Alle Beteiligten könnten sehr gut nachvollziehen, so der Sozialdemokrat, dass die Arbeitsbelastung in Staatskanzlei und Ministerien hoch ist. Dass Antworten angesichts sicherlich hoher Zahl von Anfragen und anderer Dinge daher eine gewisse Zeit benötigten, sei daher notwendige Folge.

Ausfall von Karl May kompensieren

"Allerdings stehen auch wir vor Ort vor dem praktischen Problem, dass insbesondere Bad Segeberg als touristische Region klare Perspektiven benötigt, wie die anstehende Saison gestaltet werden kann." Entscheidungen und nachfolgende Planungen benötigten Vorlauf, gerade auch um den Ausfall der Karl-May-Spiele ein Stück weit zu kompensieren.

Und da auch der Kreis Segeberg weiterhin in der aktuellen Corona-Allgemeinverfügung darauf verweise, dass ein diffuses Infektionsgeschehen vorliege, sollte das ein Signal sein, "zu regionalen und daher besser auf individuelle Gefahrenlagen in Städten und Gemeinden zugeschnittenen Konzepten zu kommen". Bei dem Offenen Brief gehe es ja nicht nur darum, Probleme zu schildern, sondern auch Gesprächsangebote zu unterbreiten.

Alles Ortsvorstände unterschrieben

Auf vier Seiten legen die Unterzeichnenden Magnus Wittern und Reinhard Krassau (SPD), Udo Nickel, Mona-Luise Wagemann und Torben Miehle (Grüne), Jürgen Niemann und Ralf Schaffer (BBS), Tristan Jadzewski (CDU) sowie Anna-Patricia Thomsen (FDP) – auch die Vorsitzende des Unternehmervereins "Wir für Segeberg", Marlis Stagat, ist im Boot – dem Landesvater in für Segeberger Verhältnisse höchst seltener Einmütigkeit ihre Sorgen dar.

Vor allem die auch anderswo oft kritisierte Konzentration allein auf die Sieben-Tage-Inzidenzwerte sei schwer nachvollziehbar und verhindere die für Unternehmen so wichtige Planungssicherheit. Zumal vollkommen unklar sei, wie sich die Infektionen im Kreisgebiet verteilen. Noch immer weigert sich Landrat Jan Peter Schröder, die Zahlen bezogen auf die Regionen zu veröffentlichen. Möglicherweise, so die Mandatsträger, sei die Lage in der Kalkbergstadt tatsächlich deutlich entspannter, als es der kreisweite Inzidenzwert vermuten ließe. Das würde dann im Zweifel durchaus Lockerungsschritte rechtfertigen.

Bürgermeister für Kompromiss

Bürgermeister Dieter Schönfeld war während der jüngsten Sitzung beauftragt worden, in dieser Sache noch einmal das Gespräch mit der Kreisverwaltung zu suchen. "Das Gesundheitsamt beruft sich auf einen gültigen Beschluss des Kreistages", berichtete er am Freitag KN-online. Er selbst sei zwar ein Anhänger des Datenschutzes und des Schutzes der Persönlichkeitsrechte, doch hielte er an dieser Stelle einen Kompromiss für rechtlich vertretbar: "Die Werte werden veröffentlicht, aber nur bezogen auf größere Einheiten." Denkbar wären Kommunen ab einer Größenordnung von 10.000 Einwohnern aufwärts. Dann wäre die Gefahr gebannt, dass Infizierte etwa in Dörfern leicht identifiziert und womöglich stigmatisiert werden könnten.

Wichtig ist den Absendern die Feststellung, "keinen epidemiologischen oder statistisch-mathematischen Sachstand" referieren zu wollen. "Uns geht es um die Kommunikation der Wahrnehmungen vor Ort." Die örtlichen Gewerbetreibenden hätten längst überzeugende Hygienekonzepte erarbeitet, die sich auch schon in der Praxis bewährt hätten. "Damals gab es nirgendwo Schlangenbildung." Stattdessen verlagere sich vieles vom Einzelhandel jetzt in die Supermärkte. "Eine sogar gegenläufige, Pandemie treibende Wirkung."

Restrisiken werden bleiben

Letztlich werde man sich nicht mehr vor der Erkenntnis verschließen können, "dass Restrisiken mit Blick auf eine Infektion hinnehmbar sein müssen, wenn auch auf niedrigem Level."

Ganz besonderes Lob der Kommunalpolitik gilt in diesem Zusammenhang den Betreibern des Jugendcafés am Rande der Fußgängerzone. Die jungen Leute halten die Einrichtung an der Kirchstraße unter großem Einsatz geöffnet, um Besuchern der Innenstadt eine naheliegende öffentliche Toilette anzubieten. Seit die Gastronomie geschlossen und der Toilettenwagen verschwunden ist, gibt es ein solches Angebot sonst nur in städtischen Einrichtungen.