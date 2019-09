Parteien: Bustransport nur Notlösung

Bad Bramstedt

CDU-Fraktionsvorsitzender Stefan Brumm erkläte: „Ein Bustransport ist weder eine sichere noch eine nachhaltige Lösung und könnte nur als kurzfristige Notlösung dienen.“ Generell gelte der Grundsatz, dass „Nachmittagsunterricht und -betreuung dort stattfinden müssen, wo auch tagsüber beschult wird“. Im Interesse auch künftiger Schülergenerationen müsse das akute Raumproblem gelöst werden, so Brumm. Der Bustransport sei „weder eine sichere noch eine nachhaltige Lösung.“

Noch freie Räume gefunden

Große Überraschung habe in der CDU-Fraktion die Erkenntnis ausgelöst, dass noch freie Räume „in einer zentral gelegenen Schule in Bad Bramstedt“ vorhanden sind, erklärte CDU-Fraktionschef Brumm. Dabei handelt es sich offenbar um das Förderzentrum Bramau-Schule mit seiner geringen Schülerzahl. Es liegt in direkter Nachbarschaft zur Grundschule Maienbeeck. Das müsse bei der Verteilung der Schüler künftig bedacht werden, forderte Brumm.

CDU , SPD und Grüne einig

Die SPD, die sich von vornherein gegen den Bustransport ausgesprochen hatte, begrüßte die Erklärung der CDU. „Wir ziehen jetzt mit Grünen und CDU an einem Strang, um den Schulstandort am Hoffeldweg zu stärken und auszubauen“, erklärte Dr. Manfred Spies, Mitglied der Schulverbandsvertretung. Er forderte die Bad Bramstedter FDP auf, sich ebenfalls zu positionieren, damit entschieden werden kann, „ob über Weddelbrook als Zwischenlösung für ein, zwei Jahre oder doch als eine Dauerlösung diskutiert wird.“ Vor allem unter den Umlandbürgermeister gibt es offenbar viele Befürworter der Weddelbrook-Lösung. Die Verbandsversammlung ist paritätisch zwischen Stadt und Umland besetzt.

Auch Spies erklärte, dass Weddelbrook nicht die einzige möglich Zwischenlösung sei. Offenbar ebenfalls in Anspielung auf die nicht voll genutzte Bramau-Schule erklärte er: „Wir müssen auch nach Raumkapazitäten an anderen Schulen in Bad Bramstedt gucken, um die Nachmittagsbetreuung vor Ort sicherzustellen.“

Arbeitskreis soll Zwischenlösung finden

Spies forderte den Arbeitskreis auf, eine Zwischenlösung zu entwickeln, um den Bedarf nach Nachmittagsbetreuungsplätzen am Hoffeldweg abdecken zu können. „Und es gilt, einen verbindlichen Zeitplan zu vereinbaren, damit für die Planungen und den Bau auch entsprechende Haushaltsmittel bereit stehen. Pläne allein helfen wenig,“ so Spies, „Schulleitung, Lehrer, Betreuungskräfte und Eltern müssen wissen, wohin der Weg geht und wann welcher Schritt erfolgen soll. Die Zeit der Ungewissheiten für die Schule am Storchennest muss beendet werden.“

Der Weddelbrooker Bürgermeister sieht dagegen in der Nutzung der ehemaligen Dorfschule, die der Gemeinde gehört, eine gute Möglichkeit Kosten zu sparen. Die Erweiterung der Storchennestschule am Bad Bramstedter Hoffeldweg war Ende letzten Jahres in den Haushaltsberatungen zunächst ad acta gelegt worden, um die Finanzlage des aus Stadt und Umlandgemeinden bestehenden Verbandes nicht weiter zu strapazieren. Grund war damals, dass es keine Fördergelder für den Bau von Betreuungsräumen gibt.

Weddelbrooks Bürgermeister verärgert

„Unglaublich“ findet Gärtner die Aussagen der Bad Bramstedter Parteien. Sie wüssten doch noch nicht einmal, wie die aktuelle Situation an den Schulen aussieht und wo schon Abhilfe geschaffen wurde. Das zu klären sei Aufgabe des Arbeitsgruppe, die aber noch gar nicht getagt habe. Gärtner, der auch dem Finanzausschuss des Schulverbandes vorsitzt, sagte: „Wenn gebaut werden muss, dann erst wenn Fördermittel zur Verfügung stehen, da eine Neuverschuldung in Millionenhöhe für den Schulverband nicht tragbar sein wird. Die Kommunalaufsicht wird dies sicherlich genauso sehen.“