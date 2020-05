Neugeborenen Säugling ausgesetzt

Norderstedt

Gegen 3.45 Uhr in der Nacht zu Sonnabend wurde das Baby am Gehweg des Cordt-Buck-Weges in Norderstedt gefunden. Das teilt die Polizei mit. Der Säugling lag nach Polizeiangaben in einer Wolldecke und war stark unterkühlt. Der wimmernde Junge wurde mit dem Notarztwagen in

eine Hamburger Klinik gebracht. Das Baby ist hellhäutig und war eingepackt in eine blaue Wolldecke.

Spuren deuten auf Geburt auf dem Gehweg

Die Spuren deuten laut Polizeisprecher Tobias Köhler darauf hin, dass sich in unmittelbarer Nähe der

Kindertagesstätte Cordt-Buck-Weg die Geburt auf dem dortigen Fußweg ereignet hat. Die Mutter ist unbekannt. „Nachfragen in den umliegenden Krankenhäusern in Schleswig-Holstein und Hamburg verliefen bislang negativ“, erklärte Köhler.

Kriminalpolizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlung aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Gesucht werden Menschen, die Hinweise auf die Mutter geben können. Auch Zeugen der Vorfälle im Bereich Cordt-Buck-Weg/Steindamm/ Ulzburger Straße werden gesucht.

Hinweise an die Kriminalpolizei Norderstedt unter Telefon 040/528060.

